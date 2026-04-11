5.911 مليون دينار موازنة بلدية غرب إربد للعام الحالي

الوكيل الإخباري- أقرت بلدية غرب إربد موازنتها للعام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 5.911 مليون دينار، ضمن توجهات تركز على تعزيز مشاريع البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق البلدية.

وأوضحت البلدية، في بيان، اليوم السبت، إن الإيرادات الحكومية تشكل نحو مليونين و400 ألف دينار من إجمالي الموازنة، فيما تعتمد بقية الإيرادات على الموارد الذاتية، في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الإمكانيات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق.



وأكدت البلدية تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لأعمال صيانة وإعادة تأهيل الشوارع، تمهيدا لطرح عطاء لتنفيذ هذه الأعمال، مع إعطاء الأولوية للمناطق غير المشمولة بمشاريع الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية.



وأشارت إلى أن شركة المقاولات المنفذة لمشروع الصرف الصحي، باشرت بأعمال إعادة تأهيل المواقع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفقا للاتفاقيات المبرمة، تمهيدا لاستكمال أعمال التعبيد في تلك المناطق.