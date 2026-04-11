السبت 2026-04-11 11:37 م

5.911 مليون دينار موازنة بلدية غرب إربد للعام الحالي

بلدية غرب إربد
السبت، 11-04-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري-   أقرت بلدية غرب إربد موازنتها للعام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 5.911 مليون دينار، ضمن توجهات تركز على تعزيز مشاريع البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق البلدية.

وأوضحت البلدية، في بيان، اليوم السبت، إن الإيرادات الحكومية تشكل نحو مليونين و400 ألف دينار من إجمالي الموازنة، فيما تعتمد بقية الإيرادات على الموارد الذاتية، في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الإمكانيات المحلية ورفع كفاءة الإنفاق.


وأكدت البلدية تخصيص مبلغ 200 ألف دينار لأعمال صيانة وإعادة تأهيل الشوارع، تمهيدا لطرح عطاء لتنفيذ هذه الأعمال، مع إعطاء الأولوية للمناطق غير المشمولة بمشاريع الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين واقع الطرق وتعزيز السلامة المرورية.


وأشارت إلى أن شركة المقاولات المنفذة لمشروع الصرف الصحي، باشرت بأعمال إعادة تأهيل المواقع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفقا للاتفاقيات المبرمة، تمهيدا لاستكمال أعمال التعبيد في تلك المناطق.


وبينت البلدية أن الموازنة تضمنت تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية، أبرزها شراء آليات إنشائية بقيمة تقارب 150 ألف دينار، ودعم لوازم وإنارة الشوارع بنحو 50 ألف دينار، إضافة إلى إنشاء مقابر وتسويرها بقيمة 30 ألف دينار.

 
 


