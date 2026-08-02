%50 إعفاء مديني التعاونية الأردن من الغرامات والفوائد شريطة سداد أصل القروض حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري- في إطار دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عليهم، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مديني المؤسَّسة التعاونيَّة الأردنيَّة مما نسبته 50% من الغرامات والفوائد القانونيَّة المتراكمة عليهم؛ شريطة تسديد أصل القروض المترتِّبة عليهم وباقي الغرامات والفوائد القانونية وذلك حتى نهاية العام الحالي.

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