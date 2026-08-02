%50 إعفاء مديني التعاونية الأردن من الغرامات والفوائد شريطة سداد أصل القروض حتى نهاية العام

ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين، وتشجيعهم على المبادرة بتسديد ما يترتَّب عليهم من مستحقَّات، وتفادي تراكم الفوائد والغرامات عليهم، علماً بأنَّ إجمالي قيمة هذه القروض تُقارب 4.6 مليون دينار، وسيؤدِّي تحصيلها إلى توفير سيولة ماليَّة سيتمّ توجيهها لتمويل مشاريع وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين من خلال رفد صندوق التنمية التعاوني الذي سيباشر عمله خلال العام الحالي.
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