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50 شاحنة ضمن قافلة المساعدات الأردنية تعبر إلى داخل القطاع

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 10:46 م
الوكيل الإخباري-  عبرت قبل قليل قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية صباح اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر “زيكيم” شمال القطاع. اضافة اعلان


وقد تم تسيير القافلة بالتعاون مع منظمة “المطبخ العالمي” (WCK) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وتضم 50 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية، منها الطحين، حليب الأطفال، ومكونات لإعداد وجبات ساخنة تُوزَّع داخل القطاع.
 
 
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