50 شاحنة ضمن قافلة المساعدات الأردنية تعبر إلى داخل القطاع

وقد تم تسيير القافلة بالتعاون مع منظمة “المطبخ العالمي” (WCK) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وتضم 50 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية، منها الطحين، حليب الأطفال، ومكونات لإعداد وجبات ساخنة تُوزَّع داخل القطاع.
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