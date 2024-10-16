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50 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى شمال غزة

مساعدات أردنية لشمال غزة
مساعدات أردنية لشمال غزة
الأربعاء، 16-10-2024 11:03 ص
الوكيل الإخباري-  عبرت 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطرودا صحية وأغذية أطفال إلى مناطق شمال غزة.اضافة اعلان


وتم تسيير هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي أن الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة.

ولفت إلى أن التنسيق مستمر لعبور هذه القوافل بطريقة آمنة وسليمة لتصل المساعدات بالشكل الذي يليق بأهلنا في غزة ليصار إلى توزيعها من قبل المنظمات الشريكة العاملة داخل غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت  3652 شاحنة.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.
 
gnews

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