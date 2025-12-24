50 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

12:44 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758392 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أدى 50 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الاربعاء، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود. اضافة اعلان





ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

تم نسخ الرابط





