500 آلية حديثة لجمع النفايات في عمّان حتى نهاية العام

07:00 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لشركة رؤية عمّان، أمجد عناسوة، إن الشركة تمضي في تنفيذ خطة تطوير خدمات جمع ونقل النفايات في العاصمة، عبر إدخال أسطول حديث يضم نحو 500 آلية، تشمل كابسات وآليات مساندة، على أن يبدأ إدخالها اعتبارًا من شهر أيلول المقبل، ويكتمل حتى نهاية العام. اضافة اعلان





وأضاف عناسوة السبت، أن أحدث آليات أمانة عمّان العاملة حاليًا تعود إلى موديل 2018، فيما ستكون الآليات الجديدة التي ستوفرها الشركات المتعاقدة من موديل 2025 على الأقل، ومزودة بتقنيات حديثة، بما يسهم في تقليل الأعطال وتسريع عمليات جمع ونقل النفايات.



وأشار إلى أن عدد الآليات العاملة حاليًا لدى أمانة عمّان يتراوح بين 250 و300 آلية، فيما سترتفع إلى نحو 500 آلية مع تنفيذ العقود الجديدة، لافتًا إلى إدخال آليات مخصصة لتعقيم حاويات النفايات لأول مرة في الأردن.



وبيّن عناسوة أن توفير هذا الأسطول كان سيكلف أمانة عمّان ما بين 120 و150 مليون دينار، إلا أن الشركات المتعاقدة هي التي ستتحمل كلفة توفيره وتجديده وتحديثه طوال مدة العقد.



وأكد أن تحسن مستوى الخدمة جاء نتيجة جهود مشتركة بين شركة رؤية عمّان وأمانة عمّان والشركات المشغلة، إلى جانب اكتساب عمال الوطن خبرة أكبر وفهمهم لمنظومة العمل، وإعادة توزيع مسارات العمل بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة.



وأوضح عناسوة أن أولوية التوظيف في الشركات المتعاقدة مُنحت لعمال الوطن لما يمتلكونه من خبرة طويلة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الشركات تنفذ برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب تطبيق معايير السلامة المهنية وتوفير المعدات اللازمة لحماية العاملين، خاصة في أعمال الكنس الأرضي.



ولفت إلى أن إحدى الشركات المتعاقدة تعمل على إنشاء مركز متخصص لتدريب العمال ونشر التوعية بفرز النفايات من المصدر، واصفًا إياه بأنه سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مبينًا أن تطوير المنظومة يهدف إلى تجويد الخدمة، وخفض النفقات على أمانة عمّان، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.



وأكد أن الرقابة على أداء الشركات تتم على مدار الساعة عبر فرق ميدانية تابعة لشركة رؤية عمّان تعمل بنظام الورديات الثلاث، إلى جانب رقابة تنفذها كوادر أمانة عمّان، لضمان الالتزام بمستويات الخدمة المطلوبة.





