500 مستفيد من الإقراض الزراعي في إربد

وقال الدويري، إن عدد المقترضين من مشاريع التمويل الريفي، بلغ 40 مقترضا بقيمة 200 ألف دينار، حيث تم منحها بدون فائدة، ضمن مشروع "الممارسات الزراعية الجيدة"، ومنح قروض لشراء "أعلاف ماشية" واستصلاح أراض، إضافة إلى التصنيع الغذائي.
ولفت إلى أن التحصيلات المالية للمؤسسة منذ بداية العام الحالي بلغت 1,989 مليون دينار، مبينا أن المؤسسة تعنى بالتنمية المجتمعية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية ودعم المزارعين، من خلال منحهم قروض التنمية للإسهام في تحسين ظروفهم وحياتهم المعيشية.
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