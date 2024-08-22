500 مستفيد من الإقراض الزراعي في إربد

الوكيل الإخباري- قدمت مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد، منذ بدء العام الحالي قروضا لمزارعين بقيمة 2.5 مليون دينار، استفاد منها 501 مزارع، منها مشاريع لتمكين المرأة الريفية بلغت 350 ألف دينار واستفاد منها 110 مزارعين، وفق مدير المؤسسة المهندس عادل الدويري.

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وقال الدويري، إن عدد المقترضين من مشاريع التمويل الريفي، بلغ 40 مقترضا بقيمة 200 ألف دينار، حيث تم منحها بدون فائدة، ضمن مشروع "الممارسات الزراعية الجيدة"، ومنح قروض لشراء "أعلاف ماشية" واستصلاح أراض، إضافة إلى التصنيع الغذائي.