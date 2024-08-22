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500 مستفيد من الإقراض الزراعي في إربد

مؤسسة الاقراض الزراعي
مؤسسة الاقراض الزراعي
الخميس، 22-08-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-    قدمت مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد، منذ بدء العام الحالي قروضا لمزارعين بقيمة 2.5 مليون دينار، استفاد منها 501 مزارع، منها مشاريع لتمكين المرأة الريفية بلغت 350 ألف دينار واستفاد منها 110 مزارعين، وفق مدير المؤسسة المهندس عادل الدويري.

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وقال الدويري، إن عدد المقترضين من مشاريع التمويل الريفي، بلغ 40 مقترضا بقيمة 200 ألف دينار، حيث تم منحها بدون فائدة، ضمن مشروع "الممارسات الزراعية الجيدة"، ومنح قروض لشراء "أعلاف ماشية" واستصلاح أراض، إضافة إلى التصنيع الغذائي.


ولفت إلى أن التحصيلات المالية للمؤسسة منذ بداية العام الحالي بلغت 1,989 مليون دينار، مبينا أن المؤسسة تعنى بالتنمية المجتمعية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية ودعم المزارعين، من خلال منحهم قروض التنمية للإسهام في تحسين ظروفهم وحياتهم المعيشية.

gnews

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