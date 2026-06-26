500 مليون متابع محتمل لمباراة الأردن والأرجنتين وفق تقديرات تحليلية

06:20 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لشركة مكانة، عبد الرحمن الحسامي، إن مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الأرجنتين تمثل واحدة من أكبر لحظات الظهور الإعلامي والرقمي للأردن خلال البطولة، لما تحمله من قيمة جماهيرية وإعلامية تتجاوز حدود المباراة نفسها. اضافة اعلان





وأضاف الحسامي، في قراءة تحليلية أعدّتها مكانة 360 استناداً إلى مؤشرات الرصد الإعلامي والرقمي، أن التعامل مع مباراة الأردن والأرجنتين يجب ألا يكون فقط من زاوية البث التلفزيوني المباشر، بل من خلال منظومة إعلامية متكاملة تشمل القنوات التلفزيونية، منصات البث الرقمي، التطبيقات، الأخبار، المحتوى القصير، منصات التواصل الاجتماعي، الراديو، التغطيات الصحفية، والمشاهدات الجماعية في الساحات والمواقع العامة.



وأوضح أن الأرجنتين تُعد من أكثر المنتخبات جذباً للجمهور العالمي، بحكم كونها بطلة العالم وامتلاكها قاعدة جماهيرية ضخمة في أميركا اللاتينية، الولايات المتحدة، أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا، مشيراً إلى أن هذا النوع من المباريات يخلق ما يمكن تسميته بـ “لحظة ظهور عالمي متعددة المنصات” للأردن.



وقال إن التقديرات التحليلية الأولية تشير إلى أن مباراة الأردن والأرجنتين يمكن أن تُعامل كلحظة وصول عالمي بمئات الملايين، مع جمهور سيتابع البث المباشر يصل إلى حدود 300 مليون مشاهد عالمياً، ووصول إجمالي قد يتجاوز 500 مليون عند احتساب البث التلفزيوني، البث الرقمي، الأخبار، المقاطع القصيرة، المنصات الاجتماعية، والمشاهدات والصور.



وبيّن الحسامي أن التحليل الذي أجرته مكانة 360 يعتمد على عدة طبقات من البيانات، تشمل نسب المشاهدة، حجم الوصول المحتمل، التفاعل الرقمي، الأسواق الجغرافية، اللغات، طبيعة المنصات، ونوعية التغطية الإعلامية، إضافة إلى مقارنة مؤشرات كأس العالم الحالية مع أرقام البطولات السابقة.



وأشار إلى أن أرقام كأس العالم 2022 تظهر أن البطولة تفاعل معها نحو 5 مليارات شخص عبر التلفزيون والمنصات الرقمية والاجتماعية ومنصات فيفا بحسب أرقام الفيفا، فيما بلغ متوسط الجمهور العالمي المباشر للمباراة الواحدة حوالي 175 مليون مشاهد، ووصل نهائي الأرجنتين وفرنسا إلى 1.42 مليار مشاهد.



وأضاف أن المؤشرات المبكرة من كأس العالم الحالي تعكس قوة مباريات الأرجنتين جماهيرياً؛ إذ حققت مباراة الأرجنتين والجزائر في السوق الأميركي وحده نحو 17.68 مليون مشاهد عبر FOX وTelemundo/Peacock، منها 9.08 مليون على FOX و8.6 مليون عبر التغطية الإسبانية.



ولفت الحسامي إلى أن قوة الأثر لا تقاس فقط بعدد مشاهدي البث المباشر، بل بما يحدث بعد ذلك من إعادة نشر، لقطات قصيرة، تحليلات، أخبار، تغطيات دولية، محتوى جماهيري، وتفاعل عبر المنصات، وهو ما يضاعف القيمة الإعلامية للحدث، خصوصاً عندما يرتبط المشهد الأردني بمواقع رمزية مثل المدرج الروماني وجرش والعقبة.



وأكد الحسامي أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية مبنية على مؤشرات الرصد والقياس والمقارنة، وليست أرقاماً نهائية صادرة عن فيفا، مبيناً أن الأرقام الرسمية الشاملة عادة ما تصدر بعد انتهاء البطولة وتجميع بيانات الأسواق والمنصات المختلفة.



وقال إنّ "الأردن في هذه المباراة لا يظهر فقط على شاشة رياضية، بل يظهر داخل واحدة من أكبر المنظومات الإعلامية والرقمية في العالم. وإذا أُديرت هذه اللحظة بصورة صحيحة، فإنها تتحول من مباراة كرة قدم إلى فرصة وطنية كبرى للترويج لصورة الأردن، جمهوره، مدنه، مواقعه التاريخية، وقدرته على تقديم مشهد حضاري وإنساني للعالم”.





