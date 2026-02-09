504 آلاف دينار لتعبيد طرق ضمن حدود إربد الكبرى

وبيّنت حداد أن قيمة العطاء تقدر بـ (504000) خمسمائة وأربعة آلاف دينار أردني، موضحة أن مدة العمل بالمشروع تبلغ 175 يومًا من تاريخ منح المقاول أمر مباشرة العمل.
من جهته، أكد مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية، المهندس منيف خريس، أن طرح العطاء وإحالته جاء نظرًا للحاجة الماسة إليه، خاصة بعد قيام البلدية باستحداث عدد من الطرق في مناطق مختلفة ضمن حدودها.
وبيّن خريس أن البلدية قامت في فترات سابقة بتعزيز هذه الطرق بطبقة أولى من الفرشيات، لكنها باتت تعاني من تآكل مستمر، إضافة إلى تطاير الغبار، مما سبب الأذى والضرر لسالكيها.
