الإثنين 2026-02-09 11:05 ص

504 آلاف دينار لتعبيد طرق ضمن حدود إربد الكبرى

جانب من عملية تعبيد الطرق
 
الإثنين، 09-02-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري- صادق وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، على إحالة عطاء عمل يشمل تأسيس طبقة MC+، ووجهين ختاميّين (Seal Coat)، وطبقة حصمة (Base Course) لعدد من شوارع مدينة إربد، وفق ما أوضحت مديرة العطاءات في بلدية إربد الكبرى، المهندسة إيناس حداد.اضافة اعلان


وبيّنت حداد أن قيمة العطاء تقدر بـ (504000) خمسمائة وأربعة آلاف دينار أردني، موضحة أن مدة العمل بالمشروع تبلغ 175 يومًا من تاريخ منح المقاول أمر مباشرة العمل.

من جهته، أكد مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية، المهندس منيف خريس، أن طرح العطاء وإحالته جاء نظرًا للحاجة الماسة إليه، خاصة بعد قيام البلدية باستحداث عدد من الطرق في مناطق مختلفة ضمن حدودها.

وبيّن خريس أن البلدية قامت في فترات سابقة بتعزيز هذه الطرق بطبقة أولى من الفرشيات، لكنها باتت تعاني من تآكل مستمر، إضافة إلى تطاير الغبار، مما سبب الأذى والضرر لسالكيها.
 
 


