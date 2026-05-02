51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه

السبت، 02-05-2026 01:35 م

الوكيل الإخباري-  حقق برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية إقبالاً واسعاً خلال شهر من انطلاقه، مسجلاً مشاركة نحو 51 ألف شخص توزعوا على 1422 رحلة وحافلة، وبمشاركة 1422 دليلاً سياحياً، و117 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب 81 مطعماً و63 فندقاً ومخيماً سياحياً، فيما بلغ عدد المشاركين الذين حجزوا مباشرة عبر مركباتهم الخاصة 445 مشاركاً.

وقال مدير برنامج "أردننا جنة" الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد الرفاعي، إن البرنامج شهد خلال عطلة عيد العمال والتي تزامنت مع نهاية الأسبوع مشاركة نحو 21 ألف شخص، توزعوا على 600 حافلة، في مؤشر على الإقبال الكبير على رحلات السياحة الداخلية خلال العطلات والمناسبات.


وبين أن برامج المبيت في مدينة البترا شهدت كذلك خلال شهر واحد إقبالاً واسعاً، بمشاركة نحو 6600 مشارك توزعوا على 344 حافلة، وبمرافقة 344 دليلاً سياحياً، ما يعكس تنامي الطلب على البرامج السياحية وتجربة المبيت في المدينة الوردية.


وتابع الرفاعي "سجلت محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة) طلباً متزايداً من المشاركين، كما شهدت الوجهات الجديدة التي تم استحداثها مثل عراق الأمير وأم الرصاص ورحاب إقبالاً لافتاً، فيما توزع باقي الزوار على عدد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة، في مؤشر واضح على تنوع المنتج السياحي الأردني وقدرته على استقطاب مختلف الشرائح".


ويأتي برنامج "أردننا جنة" المدعوم من وزارة السياحة والآثار، والذي يضم أكثر من 60 وجهة سياحية في مختلف محافظات المملكة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي وتعزيز السياحة الداخلية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية، وتحفيز الحركة الاقتصادية، وإبراز التنوع السياحي الذي تزخر به المملكة.


ويجسد البرنامج، نهج الشمولية في تنشيط القطاع السياحي، من خلال إشراك مختلف مكوناته، بما يشمل مكاتب السياحة والسفر، والنقل السياحي، والمطاعم، والفنادق، والمخيمات، والأدلاء السياحيين، ومحلات التحف الشرقية، إلى جانب التجارب السياحية المحلية المتنوعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على توسيع الأثر الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية في أنحاء المملكة.

 
 


