الأحد 2026-02-08 02:47 م

513 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة لنهاية كانون الثاني الماضي

الأحد، 08-02-2026 12:45 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية كانون الثاني الماضي، نحو 513 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 6 بالمئة عن ذات الشهر من 2025.

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات لنفس الشهر بنسبة واحد بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 26 مليون دينار.


وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لذات الفترة بنسبة 21 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من 2025.


وبلغ إجمالي عدد العقود والعقارات المباعة للشركات خلال كانون الثاني الماضي 705 عقارات.


وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهر نفسه بنسبة 1 بالمئة مقارنة بنظيرتها من 2025، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 11 بالمئة مقارنة بنظيرتها من 2025، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من 2025.

 
 


