الأربعاء 2026-01-21 02:23 م

520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن

520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن
520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن
 
الأربعاء، 21-01-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري-  بلغ عدد محطات (VSAT) الخاصة بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن العام الماضي 520 محطة، موزعة على ثلاث شركات مرخصة في الأردن تقدم ذات الخدمة، وفقًا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.اضافة اعلان


وبحسب البيانات، بلغ مجموع رخص الترددات الجديدة المنجزة 6494.

كما بلغ عدد الرخص المجددة 16556، بينما المعدلة 2447، فيما الرخص الملغاة 3312.

ومحطات (VSAT) هي اختصار Very Small Aperture Terminal، وهي الأجهزة والمحطات الصغيرة، وتُستخدم لتوفير خدمة الإنترنت من خلال الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى شبكات أرضية مثل الألياف الضوئية أو خطوط الهاتف.

ويُشكّل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مُكمّلًا حيويًا لشبكات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة الحالية، وفق تصريح سابق لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، جواد عباسي.

ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت يتم تزويده من قبل الشركة، يتكون بشكل أساسي من هوائي استقبال خارجي وجهاز داخلي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

أخبار الشركات لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

هه

تكنولوجيا حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

عربي ودولي مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

ل

شؤون برلمانية بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب

فلق

تكنولوجيا "سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

ثق

المرأة والجمال هذا هو دور قناع "ليد" في مكافحة شيخوخة البشرة

خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر

خاص بالوكيل خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر



 






الأكثر مشاهدة