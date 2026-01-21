520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن

وبحسب البيانات، بلغ مجموع رخص الترددات الجديدة المنجزة 6494.
كما بلغ عدد الرخص المجددة 16556، بينما المعدلة 2447، فيما الرخص الملغاة 3312.
ومحطات (VSAT) هي اختصار Very Small Aperture Terminal، وهي الأجهزة والمحطات الصغيرة، وتُستخدم لتوفير خدمة الإنترنت من خلال الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى شبكات أرضية مثل الألياف الضوئية أو خطوط الهاتف.
ويُشكّل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مُكمّلًا حيويًا لشبكات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة الحالية، وفق تصريح سابق لرئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، جواد عباسي.
ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت يتم تزويده من قبل الشركة، يتكون بشكل أساسي من هوائي استقبال خارجي وجهاز داخلي.
