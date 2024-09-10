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535 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق مركزي اربد الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-09-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الثلاثاء، 535 طنًا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 350 طنًا، و117 طنًا فواكه، و35 طنًا ورقيات، و20 طنًا ما بين الخضار والفواكه، و13 طنًا من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 8-15 قرشًا، البصل الناشف بين 18-35 قرشًا، الثوم بين 225-325 قرشًا، البطاطا بين 30-55 قرشًا، البندورة بين 8-20 قرشًا، الخيار بين 10-20 قرشًا، والزهرة بين 15-30 قرشًا.

 
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