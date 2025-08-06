5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

فيما أكدت الوزارة أن 1638 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 517 قيدا للإجراء، وبلغ عدد المخالفات التي تم توجيهها للمنشآت بناءً على الشكاوى 536 مخالفة، وفق ما أوردته يومية الغد.
واحتلت شكوى عدم دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" بالنصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت 1911 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل، وشكلت ما نسبته 35 % من إجمالي عدد الشكاوى.
في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، النصف الأول من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 225.
وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 270، فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 212.
في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور خلا النصف الأول من العام الحالي بلغت 202، فيما شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب، فقد بلغت 35، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 61، في حين لم يرد شكاوى عمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق .
أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، بلغت 295، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 52، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 11، وشكوى واحدة تتعلق بالملكية الفكرية، و30 شكوى لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 334.
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