55 ألف علم تزين محافظة جرش في يوم العلم الأردني

12:44 م

الوكيل الإخباري- تواصل المؤسسات الحكومية والبلديات في محافظة جرش الاستعداد للاحتفال بيوم العلم الأردني، عبر التجهيز لاحتفال كبير في المركز الثقافي، وتجهيز وتزيين المحافظة بهذه المناسبة، حيث تم توزيع أعلام على المدارس ومؤسسات المجتمع المدني، وتزيين الشوارع بنحو 55 ألف علم.





وقال رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إنه تم تأمين 27500 علم بمختلف الأحجام، وتم تشبيك بعضها، وتركيب بعضها الآخر على 234 سارية.



وأضاف أنه تم تزيين أعمدة الكهرباء ومباني المؤسسات الحكومية التي تشرف عليها البلدية، وتم إنارة مبنى البلدية الرئيسي، وإنارة بوابة هادريان الأثرية والبوابة الشمالية والمركز الثقافي بألوان العلم الأردني، كما تم إنارة أشجار النخيل في الساحات والميادين والجزر الخارجية، وتم تزيين محيط المركز الثقافي، موقع الاحتفال الرئيسي، بكل مستلزمات الزينة بحيث تشمل جميع الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفال.



وبيّن أنه تم تفعيل شاشات البلدية الإلكترونية، ونشر تعميم للقطاع الخاص بتفعيل شاشات التلفزيون في المدينة لنشر كل ما يتعلق باحتفال المحافظة بيوم العلم، كما ستقوم البلدية بزراعة 3500 شجرة بالتزامن مع احتفالات المحافظة، وتم إنارة أشجار النخيل المعدنية المنتشرة في أنحاء المدينة بألوان العلم الأردني وعددها 24 وحدة.



من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية باب عمّان معاذ جرن، إنه تم تأمين نحو 7 آلاف علم بمختلف الأحجام، وتركيب أعلام على 50 سارية، وتزيين مبنى البلدية وجسر مرصع وطريق جرش–عمان، وسيتم توزيع الأعلام على السيارات وطلاب المدارس.



بدوره، أوضح رئيس بلدية النسيم قاسم المصري، أن البلدية وفرت 5 آلاف علم بمختلف الأحجام، وتم رسم جداريات في مناطق مختلفة ضمن حدود البلدية، وتركيب الأعلام على 100 سارية، وتزيين طريق إربد–جرش–عمان، وسيتم أيضاً توزيع الأعلام على طلبة المدارس والحلوى وأعلام للسيارات.



من جهته، قال رئيس بلدية المعراض محمود الخوالدة، إن البلدية أمنت قرابة 15 ألف علم، وتم تزيين الأعمدة بألوان العلم الأردني بإضاءة "ليد"، وسيتم توزيع أعلام للسيارات على طريق عجلون–جرش، وتزيين مبنى المتصرفية والبلدية بكشافات بألوان العلم الأردني.



كما أشار رئيس بلدية بُوما عباس الموانيس، إلى أن البلدية قامت بشراء 2150 علماً من مختلف المقاسات، وتركيب 24 سارية موزعة على مناطق البلدية: المجدل عدد 2، أمام قضاء برما عدد 2، برما القصبة 16 (أمام مبنى البلدية)، والمنصورة عدد 2، إضافة إلى أنه سيتم تركيب 100 إضاءة "ليد" على الأعمدة، وسيتم توزيع الأعلام على الدوائر الرسمية والمواطنين والمركبات.





