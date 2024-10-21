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55 شاحنة مساعدات أردنية إلى شمال غزة

مساعدات أردنية متجهة إلى غزة - أرشيفية
مساعدات أردنية متجهة إلى غزة - أرشيفية
الإثنين، 21-10-2024 02:43 م
الوكيل الإخباري-   وصلت قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى شمال قطاع غزة المحاصر ، حيث تتكون القافلة من 55 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية الطارئة .اضافة اعلان


وتضم القافلة مواد غذائية أساسية كالطحين والطرود الغذائية ومواد النظافة الشخصية وأغذية للأطفال ووجبات طعام جاهزة وبطانيات .

فيما يشهد شمال قطاع غزة حصاراً مستمراً وقصفاً عنيفاً لا يتوقف منذ أكثر من أسبوعين على يد قوات الاحتلال الصهيوني .
 
gnews

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