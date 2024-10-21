55 شاحنة مساعدات أردنية إلى شمال غزة

02:43 م

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الوكيل الإخباري- وصلت قافلة مساعدات أردنية جديدة إلى شمال قطاع غزة المحاصر ، حيث تتكون القافلة من 55 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية الطارئة . اضافة اعلان





وتضم القافلة مواد غذائية أساسية كالطحين والطرود الغذائية ومواد النظافة الشخصية وأغذية للأطفال ووجبات طعام جاهزة وبطانيات .



فيما يشهد شمال قطاع غزة حصاراً مستمراً وقصفاً عنيفاً لا يتوقف منذ أكثر من أسبوعين على يد قوات الاحتلال الصهيوني .







