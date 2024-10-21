55 شاحنة مساعدات أردنية إلى شمال غزة

وتضم القافلة مواد غذائية أساسية كالطحين والطرود الغذائية ومواد النظافة الشخصية وأغذية للأطفال ووجبات طعام جاهزة وبطانيات .
فيما يشهد شمال قطاع غزة حصاراً مستمراً وقصفاً عنيفاً لا يتوقف منذ أكثر من أسبوعين على يد قوات الاحتلال الصهيوني .
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