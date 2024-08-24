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56 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

سيارة اطفاء
سيارة اطفاء
السبت، 24-08-2024 01:05 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1008) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:27) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.

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كما تم التعامل مع (95) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:43) دقيقة، و(56) حادث إطفاء منها (42) حرائق أعشاب جافة وبمعدل زمن الاستجابة (9:07) دقيقة.

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