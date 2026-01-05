الإثنين 2026-01-05 10:36 ص

561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

جواز سفر أردني
جواز سفر
الإثنين، 05-01-2026 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار إلى 561 مستثمرا منذ صدرو قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 حتى تموز 2025.

اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الاستثمار أن 531 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 وحتى 31 أيلول 2024، حيث تم توزيع هؤلاء المستثمرين على 27 دولة، منها 9 دول عربية بما يشمل 477 مستثمرا، و18 دولة غير عربية بواقع 54 مستثمرا.


ووفقا للوزارة في ردا على أسئلة نيابية من النائب رائد القطامين، فإن أعلى الأعداد من المستثمرين القادمين كانت من سوريا التي سجلت 211 مستثمرا، تلتها العراق بـ136 مستثمرا، وفلسطين بـ103 مستثمرين، وكندا 17 مستثمرا، واليمن 11 مستثمرا، وباكستان 8 مستثمرين، وليبيا 7 مستثمرين، والولايات المتحدة 6 مستثمرين، ولبنان 6 مستثمرين، وسانت كيتس ونيفيس 4 مستثمرين، وتركيا 3 مستثمرين، وكل من الهند وروسيا وبريطانيا مستثمرين اثنين لكل بلد، ومصر والسودان والكويت "بدون" وفنلندا وبلغاريا وغرينادا وبنغاليا وهولندا وأستراليا وفرنسا والدومنيك والدنمارك اليونان مستمثر لكل بلد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة تبدأ بإرسال "تقارير التغذية الراجعة" لمؤشر النزاهة الوطني إلى الجهات الحكومية

جواز سفر أردني

أخبار محلية 561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين ​ الوكيل الإخباري- كشف مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن عدد مخالفا

خاص بالوكيل ​التربية: 190 مخالفة في امتحانات تكميلية التوجيهي حتى اليوم الرابع وحرمان 3 منهم لمدة عامين

تعبيرية

خاص بالوكيل التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج امتحان تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم،

خاص بالوكيل التربية: سير امتحانات تكميلية التوجيهي طبيعي دون ملاحظات مؤثرة

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين

أخبار محلية الامن ينفي وفاة طفلة في اربد نتيجة عقر الكلاب

الجامعة الأردنية

أخبار محلية النقل: منظومة دفع إلكتروني لمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية "قريبا"

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة

أخبار محلية وزير التربية: 701 مدرسة في الأردن بلا مراسلين "آذنة"



 






الأكثر مشاهدة