561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار إلى 561 مستثمرا منذ صدرو قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 حتى تموز 2025.

وأعلنت وزارة الاستثمار أن 531 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 وحتى 31 أيلول 2024، حيث تم توزيع هؤلاء المستثمرين على 27 دولة، منها 9 دول عربية بما يشمل 477 مستثمرا، و18 دولة غير عربية بواقع 54 مستثمرا.