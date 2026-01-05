561 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار حتى تموز 2025

وأعلنت وزارة الاستثمار أن 531 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ إصدار قرار مجلس الوزراء في 12 شباط 2018 وحتى 31 أيلول 2024، حيث تم توزيع هؤلاء المستثمرين على 27 دولة، منها 9 دول عربية بما يشمل 477 مستثمرا، و18 دولة غير عربية بواقع 54 مستثمرا.
ووفقا للوزارة في ردا على أسئلة نيابية من النائب رائد القطامين، فإن أعلى الأعداد من المستثمرين القادمين كانت من سوريا التي سجلت 211 مستثمرا، تلتها العراق بـ136 مستثمرا، وفلسطين بـ103 مستثمرين، وكندا 17 مستثمرا، واليمن 11 مستثمرا، وباكستان 8 مستثمرين، وليبيا 7 مستثمرين، والولايات المتحدة 6 مستثمرين، ولبنان 6 مستثمرين، وسانت كيتس ونيفيس 4 مستثمرين، وتركيا 3 مستثمرين، وكل من الهند وروسيا وبريطانيا مستثمرين اثنين لكل بلد، ومصر والسودان والكويت "بدون" وفنلندا وبلغاريا وغرينادا وبنغاليا وهولندا وأستراليا وفرنسا والدومنيك والدنمارك اليونان مستمثر لكل بلد.
