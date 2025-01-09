562 مليون دينار أردني لإنشاء جسر صويلح مدفوع الأجر .. تفاصيل

12:38 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة عن مشروع يهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور والنقل من خلال إيجاد حلول تربط المناطق الجنوبية والشمالية بعمان عبر طريق الملك عبدالله. اضافة اعلان





ويركز المشروع على تعزيز كل من النقل وحركة المرور المحلية والنقل العام مع المواءمة مع تنمية عمان وارتباطها بالمدن الأخرى في المملكة.



ويتضمن المشروع إنشاء جسر ذو اتجاهين بمسارين في كل اتجاه مخصص لمركبات النقل، ويبلغ طول هذا الجسر 15.82 كيلومترًا، ويبدأ بالقرب من تقاطع صويلح وينتهي عند تقاطع جسر ناعور مع طريق المطار، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المشروع على إنشاء العديد من نقاط الدخول والخروج على طول الطريق، وتنفيذ نظام النقل السريع بالحافلات (BRT) وإصدار الرسوم دون الفصل بينهما، إلى جانب إنشاء عدة محطات مختارة على طول الجسر.



مؤشرات الاستثمار



حجم الاستثمار المتوقع: الكلفة الرأسمالية: 562 مليون دينار أردني / الكلف التشغيلية: 56 ميلون دينار أردني



معدل العائد الداخلي: إذا كان العائد ناتج من استخدام نموذج التحصيل الخاص بمشغل خاص، فمن المتوقع أن يكون 17.50% بينما مع نموذج التحصيل الحكومي من المتوقع أن يكون 15%



عدد الوظائف المتوقعة: 1120 فرصة عمل / سنة (اجمالي 38000 فرصة عمل).



مميزات وخصائص الموقع



سيتم إنشاء المشروع على طول طريق الملك عبدالله الثاني، من محطة صافوط إلى تقاطع ناعور، تضم المنطقة مرافق سكنية وتجارية وعامة، تجتذب المتسوقين والموظفين والمقيمين، مما يؤدي إلى زيادة الضغط المروري.



القيمة المضافة للمشروع



ربط المحافظات الشمالية والجنوبية وربط مناطق المدينة وخدمة شريحة كبيرة من المستخدمين.

مهم للتنمية المستدامة لمعالجة تدفق حركة المرور وتحسين القدرات وتعزيز تجربة المستخدم.



تفاصيل أخرى للمشروع



الطريق السريع المرتفع طريق سريع مرتفع بمسارين منفصلين في كل اتجاه لنظام التعرفة المرورية والحافلات السريعة، بإجمالي طول 15.82 كيلومترًا وسرعة 80 كيلومترًا في الساعة.



سيتم وضع أعمدة الطرق السريعة المرتفعة داخل الوسط المركزي.



محطات الباص السريع محطات حافلات النقل السريع على مستوى الطريق السريع المرتفع المقترح وعلى طول المحور، كل كيلومتر تقريبًا، في المواقع الممكنة والمتوافقة مع المواقع المقترحة من قبل أمانة عمان الكبرى.



جسور المشاة جسور المشاة ضمن محطات العبور بين جانبي الطريق.



توسيع الطريق توسيعات للطريق الحالي في المنطقة الوسطى ومناطق محددة على جوانب الطريق.

المداخل والمخارج مخرج للطريق السريع المرتفع لربط الحركة المرورية القادمة من هذا المحور باتجاه طريق المطار وباتجاه طريق الجامعة أو السلط والغور.





ما هو المطلوب من المستثمر



يتوجه تحليل الهيكلة التجارية للمشروع نحو نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مسؤوليات DBFOT (التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل).



الجدول الزمني



طرح العطاء وتوقيع العقد يحتاج إلى سنتين.



الإنشاء يحتاج إلى 3 سنوات.







