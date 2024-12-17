5723 مركبة كهربائية استكملت إجراءات التخليص منذ بدء تخفيض الضريبة

الوكيل الإخباري- قال مدير جمرك المنطقة الحرة، العقيد جمارك ركاد العيسى، الثلاثاء، إن عدد المركبات الكهربائية التي أتمت إجراءات الجمرك بالكامل، وصل إلى 5723 مركبة، منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

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وأوضح العيسى ، أن عدد البيانات المسجلة لغايات استكمال الإجراءات الجمركية، بلغ 6628 بيانا، مشيرا إلى أن جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء يشهد حركة نشطة جدا، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين والتجار لغايات التخليص على المركبات الكهربائية، خاصة مع قرب انتهاء العمل بقرار التخفيض بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.