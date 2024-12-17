5723 مركبة كهربائية استكملت إجراءات التخليص منذ بدء تخفيض الضريبة

وأوضح العيسى ، أن عدد البيانات المسجلة لغايات استكمال الإجراءات الجمركية، بلغ 6628 بيانا، مشيرا إلى أن جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء يشهد حركة نشطة جدا، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين والتجار لغايات التخليص على المركبات الكهربائية، خاصة مع قرب انتهاء العمل بقرار التخفيض بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأكد، استمرار تمديد ساعات العمل في الجمرك، وحتى آخر معاملة يوميا، بعد تعزيز الكوادر وتهيئة كافة الاحتياجات التي تلبي الإقبال الكبير، ضمن خطة الطوارئ المشتركة مع الجهات المعنية بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية.
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