 
الثلاثاء 2024-12-17 06:58 م
 

5723 مركبة كهربائية استكملت إجراءات التخليص منذ بدء تخفيض الضريبة

محطات شحن المركبات الكهربائية
المركبات الكهربائية
الثلاثاء، 17-12-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير جمرك المنطقة الحرة، العقيد جمارك ركاد العيسى، الثلاثاء، إن عدد المركبات الكهربائية التي أتمت إجراءات الجمرك بالكامل، وصل إلى 5723 مركبة، منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

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وأوضح العيسى ، أن عدد البيانات المسجلة لغايات استكمال الإجراءات الجمركية، بلغ 6628 بيانا، مشيرا إلى أن جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء يشهد حركة نشطة جدا، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين والتجار لغايات التخليص على المركبات الكهربائية، خاصة مع قرب انتهاء العمل بقرار التخفيض بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2024.


وأكد، استمرار تمديد ساعات العمل في الجمرك، وحتى آخر معاملة يوميا، بعد تعزيز الكوادر وتهيئة كافة الاحتياجات التي تلبي الإقبال الكبير، ضمن خطة الطوارئ المشتركة مع الجهات المعنية بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية.

 
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