5800 حاج مصري يصلون تباعا عبر الخط الدولي البحري العقبة - نويبع

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج المصريين بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، والقنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والمينائية.
وجرى استقبالهم وتسهيل إجراءات عبورهم ضمن خطة تنظيمية متكاملة بإشراف الجهات المعنية في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق العالي بين مختلف المؤسسات، وتؤكد قدرة العقبة على إدارة عمليات نقل و تأمين وصول الحجاج الى الديار المقدسة بكفاءة واقتدار بما يعزز مكانة الخط البحري العقبة – نويبع كأحد أهم المسارات الإقليمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
أخبار متعلقة
