الثلاثاء 2026-05-05 07:26 م

5800 حاج مصري يصلون تباعا عبر الخط الدولي البحري العقبة - نويبع

الثلاثاء، 05-05-2026 05:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة أن اعتماد أسطول الجسر العربي كناقل بحري لنقل الحجاج المصريين لموسم حج 1447هـ/2026، يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها الشركة نتيجة ما حققته من نجاحات متراكمة على مدار السنوات الماضية، وكفاءة خدماتها ومستوى الجاهزية الذي رسخ مكانتها كخيار رئيسي وآمن لنقل حجاج بيت الله الحرام عبر الخط البحري نويبع – العقبة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج المصريين بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد أبو عمر، والقنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والمينائية.


وجرى استقبالهم وتسهيل إجراءات عبورهم ضمن خطة تنظيمية متكاملة بإشراف الجهات المعنية في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق العالي بين مختلف المؤسسات، وتؤكد قدرة العقبة على إدارة عمليات نقل و تأمين وصول الحجاج الى الديار المقدسة بكفاءة واقتدار بما يعزز مكانة الخط البحري العقبة – نويبع كأحد أهم المسارات الإقليمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

 
 


