6 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إن كوادر الإدارة تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، أسفرت عن وقوع إصابات متوسطة.





وأوضح الحراحشة عبر التقرير المروري اليومي أنه تم التعامل صباح أمس السبت مع حادث تدهور على طريق الأزرق، نتج عنه إصابتان وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهما إلى مركز طبي الأزرق لتلقي العلاج.



وأضاف أنه تم أيضاً التعامل مع حادث تصادم على طريق إربد – عمّان بالقرب من جسر الرمثا، وأسفر الحادث عن 4 إصابات متوسطة، حيث عملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى مستشفى الرمثا الحكومي ، كما تواجدت الأجهزة المختصة لرفع الأثر المروري عن الطريق.





