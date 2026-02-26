6 إصابات بحادثين منفصلين على طرق خارجية خلال 24 ساعة

09:21 ص

الوكيل الإخباري- أفاد النقيب أيمن الحراحشة، من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية، نتج عنها عدة إصابات متوسطة.





وأوضح عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور وقع على طريق المفرق – الزرقاء بالقرب من الجامعة الهاشمية باتجاه المفرق، وأسفر عن إصابتين وُصفتا بالمتوسطة، حيث جرى إسعافهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.



وأضاف أن حادثاً آخر وقع على طريق الزرقاء – عمّان، نتج عنه أربع إصابات متوسطة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثين واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكد الحراحشة ضرورة الالتزام بقواعد السير، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية، تفادياً لوقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.





