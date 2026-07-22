6 إصابات بحادث تدهور على طريق وادي عربة

وقال الحمود إن طريق وادي عربة بالقرب من منطقة الريشة شهد حادث تدهور مركبة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متوسطة، حيث جرى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم لتلقي العلاج اللازم.
وأضاف أن حادث تدهور آخر وقع على طريق الصفاوي - الرويشد لمركبة شحن، وأسفر عن إصابة متوسطة للسائق، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الرويشد الحكومي.
وأشار الحمود إلى أن كوادر الدوريات الخارجية ضبطت عددًا من المركبات التي كانت تسير بسرعات عالية جدًا، حيث تم ضبط مركبات تسير بسرعات بلغت 193 و 219 و 201 كيلومترًا في الساعة.
وأكد أن السرعة الزائدة تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية، وتشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين والمشاة وجميع مستخدمي الطريق، داعيًا إلى الالتزام بالسرعات المحددة حفاظًا على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
"النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة
-
العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي
-
مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"
-
توضيح حكومي هام حول رقمنة الخدمات الحكومية
-
بلدية الأزرق تعيد فتح شارع الصفاوي أمام حركة السير
-
الاردن .. الغاء رخص القيادة والمركبات البلاستيكية بشكل نهائي اعتباراً من هذا الموعد
-
الحنيطي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي
-
الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين