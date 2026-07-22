6 إصابات بحادث تدهور على طريق وادي عربة

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الوكيل الإخباري- كشف النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، عبر التقرير المروري اليومي، عن أبرز الحوادث والمخالفات التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وقال الحمود إن طريق وادي عربة بالقرب من منطقة الريشة شهد حادث تدهور مركبة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متوسطة، حيث جرى إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم لتلقي العلاج اللازم.



وأضاف أن حادث تدهور آخر وقع على طريق الصفاوي - الرويشد لمركبة شحن، وأسفر عن إصابة متوسطة للسائق، حيث تم إسعافه إلى مستشفى الرويشد الحكومي.



وأشار الحمود إلى أن كوادر الدوريات الخارجية ضبطت عددًا من المركبات التي كانت تسير بسرعات عالية جدًا، حيث تم ضبط مركبات تسير بسرعات بلغت 193 و 219 و 201 كيلومترًا في الساعة.



وأكد أن السرعة الزائدة تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية، وتشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين والمشاة وجميع مستخدمي الطريق، داعيًا إلى الالتزام بالسرعات المحددة حفاظًا على السلامة العامة.







