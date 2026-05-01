الجمعة 2026-05-01 11:42 ص

6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا

تعبيرية
 
الجمعة، 01-05-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم منتصف شارع البترا باتجاه اربد نتج عن الحادث ٦ اصابات من ضمنهم اصابتين بالغة و٤ اصابات متوسطة.

وبينت  الدوريات الخارجية انه تم اسعاف المصابين الى مستشفى الملك عبدالله المؤسس نسأل لله السلامة لهم.

 
 


