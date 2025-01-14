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6 إصابات بحادث تصادم وحادثي دهس في عمان

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبة ركوب صغير ومركبة شحن ما قبل حدود العمري باتجاه الحدود بحوالي 4 كيلو متر ، حيث نتج عن الحادث 6 إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة ، إذ جرى إسعاف الحالات من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز صحي الأزرق .اضافة اعلان


وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أن كوادرها تعاملت مع حادث دهس ما قبل دوار الداخلية من جهة الظاهر ، كما تعاملت مع حادث دهس آخر صباح اليوم الثلاثاء ما بعد خلداً باتجاه المدينة الطبية .

ونصحت جميع المواطنين بالالتزام بممرات المشاة وجسور المشاة المتاحة ، وتجنب المسير بالشارع العام لكون حوادث الدهس تعتبر حتمية الإصابة لمن يتعرض لها .

 
gnews

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