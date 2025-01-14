6 إصابات بحادث تصادم وحادثي دهس في عمان

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبة ركوب صغير ومركبة شحن ما قبل حدود العمري باتجاه الحدود بحوالي 4 كيلو متر ، حيث نتج عن الحادث 6 إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة ، إذ جرى إسعاف الحالات من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مركز صحي الأزرق . اضافة اعلان





وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أن كوادرها تعاملت مع حادث دهس ما قبل دوار الداخلية من جهة الظاهر ، كما تعاملت مع حادث دهس آخر صباح اليوم الثلاثاء ما بعد خلداً باتجاه المدينة الطبية .



ونصحت جميع المواطنين بالالتزام بممرات المشاة وجسور المشاة المتاحة ، وتجنب المسير بالشارع العام لكون حوادث الدهس تعتبر حتمية الإصابة لمن يتعرض لها .



