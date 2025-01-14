6 إصابات بحادث تصادم وحادثي دهس في عمان

وبينت عبر تقريرها المروري اليومي أن كوادرها تعاملت مع حادث دهس ما قبل دوار الداخلية من جهة الظاهر ، كما تعاملت مع حادث دهس آخر صباح اليوم الثلاثاء ما بعد خلداً باتجاه المدينة الطبية .
ونصحت جميع المواطنين بالالتزام بممرات المشاة وجسور المشاة المتاحة ، وتجنب المسير بالشارع العام لكون حوادث الدهس تعتبر حتمية الإصابة لمن يتعرض لها .
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