6 إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم وقع مساء أمس على الطريق الصحراوي بعد منطقة الدامخي، قرابة الساعة الثامنة مساءً.





وأوضح الحمود عبر التقرير المروري اليومي أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم.



وأضاف أن الدوريات تعاملت أيضًا مع حادث انسكاب زيوت نباتية على الطريق الخلفي في العقبة، امتد لمسافة نحو 3 كيلومترات، ما تسبب بإعاقة للمسرب الأيمن.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مجموعات الأشغال العامة، حيث جرى طمر الزيوت بشكل كامل وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.





