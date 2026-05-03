الأحد 2026-05-03 10:40 ص

6 إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

6 إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
6 إصابات متوسطة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
 
الأحد، 03-05-2026 08:10 ص
الوكيل الإخباري- قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم وقع مساء أمس على الطريق الصحراوي بعد منطقة الدامخي، قرابة الساعة الثامنة مساءً.اضافة اعلان


وأوضح الحمود عبر التقرير المروري اليومي أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات وُصفت بالمتوسطة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن الدوريات تعاملت أيضًا مع حادث انسكاب زيوت نباتية على الطريق الخلفي في العقبة، امتد لمسافة نحو 3 كيلومترات، ما تسبب بإعاقة للمسرب الأيمن.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مجموعات الأشغال العامة، حيث جرى طمر الزيوت بشكل كامل وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات

اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

عربي ودولي اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

الثوم

طب وصحة "الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط

ب

أخبار محلية بدء صرف رديّات ضريبة الدخل للمكلفين

ب

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 93.8 دينارا للغرام

ر

عربي ودولي خبراء: عجز إسرائيلي أمام سلاح "حزب الله" الجديد "القاتل"

صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

خاص بالوكيل فيديو - صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

"سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"

ترند "سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"



 
 






الأكثر مشاهدة

 