6 إصابات متوسطة بحوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

08:16 ص

الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري اليومي لإدارة السير بأن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية في مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن إصابات وإعاقة مؤقتة لحركة السير. اضافة اعلان





وقال الملازم أول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية، إن حادث تصادم وقع على طريق العدسية – ناعور باتجاه البحر الميت، نتج عنه 5 إصابات متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأضاف الخالدي أن حادث تدهور لمركبة شحن (قاطرة ومقطورة) وقع في منطقة القويرة باتجاه العقبة، وأسفر عن إصابة واحدة متوسطة، كما أدى الحادث إلى إغلاق الطريق بشكل كامل باتجاه العقبة لفترة مؤقتة، مبينًا أن كوادر الدوريات الخارجية تواجدت في الموقع، وعملت على رفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.



وفي سياق متصل، أشار الخالدي إلى ضبط مركبة تسير بسرعة 177 كيلومترًا في الساعة على الطريق الصحراوي، وتحديدًا بالقرب من محطة شويعر الأمنية، مؤكدًا أن مثل هذه السرعات تشكّل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.

