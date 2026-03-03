6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي

وشدد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أن ميناء العقبة يعد ملاذًا آمنًا للتجار ويحظى بسمعة طيبة على المستوى المحلي والدولي، نظرًا لموقعه والحالة الآمنة التي يعيشها.
وبيّن أن ميناء العقبة الرئيس سيستقبل خلال الأيام المقبلة، وضمن البرامج المقررة لوصول البواخر والسفن التجارية، العديد من البواخر المحملة بالسيارات والعجول، منوهًا بأن انسياب البواخر إلى الميناء لم يتأثر بالأحداث الدولية.
وأكد خليفات وجود خطة طوارئ متكاملة في الميناء لضمان انسيابية دخول سلاسل التوريد بشكل آمن إلى المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الطاقة يؤكد: لا نقص في المشتقات النفطية والغاز محليا
-
إبراهيموفيتش وبلانار يؤكدان للصفدي تضامن بلدَيْهما مع الأردن
-
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإندونيسي
-
إعلان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الاستهلاكية العسكرية تعلن إتاحة شراء زيت الزيتون التونسي بهذه الطريقة
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يوجه رسالة عاجلة لجميع الأردنيين
-
حسَّان يجري جولة تفقدية لعدد من المواقع في عجلون وإربد
-
الأردن يعزي الكويت