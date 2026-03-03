6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي

02:13 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، أن حركة الملاحة البحرية والمناولة المينائية تسير بشكل طبيعي من وإلى ميناء العقبة، مشيرًا إلى أن 6 بواخر ترسو على أرصفة الميناء حاليًا محملة بأنواع مختلفة من السلع والبضائع، أهمها الشعير والفحم والحديد.





وشدد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على أن ميناء العقبة يعد ملاذًا آمنًا للتجار ويحظى بسمعة طيبة على المستوى المحلي والدولي، نظرًا لموقعه والحالة الآمنة التي يعيشها.



وبيّن أن ميناء العقبة الرئيس سيستقبل خلال الأيام المقبلة، وضمن البرامج المقررة لوصول البواخر والسفن التجارية، العديد من البواخر المحملة بالسيارات والعجول، منوهًا بأن انسياب البواخر إلى الميناء لم يتأثر بالأحداث الدولية.



وأكد خليفات وجود خطة طوارئ متكاملة في الميناء لضمان انسيابية دخول سلاسل التوريد بشكل آمن إلى المملكة.





