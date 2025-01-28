6 منح دراسية في جمهورية الصين الشعبية ببرنامج البكالوريوس

وبينت الوزارة بأن المنح الدراسية وتشمل المنحة الدراسية: تغطية الرسوم الدراسية، السكن، راتب شهري، تأمين طبي، ويتحمل الطالب نفقات السفر.
وحول شروط التقديم، أشارت الوزارة بأنه يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة وقت التقديم، وحصول الطالب على شهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3) من مركز أكاديمي معتمد للغة الصينية / السفارة الصينية في عمان، ويجب على الطالب اختيار الجامعة والتخصص من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https://www.campuschina.org/zh/) والتواصل مع الجامعة للحصول على القبول المبدئي.
وعن آلية التقديم، أوضحت الوزارة بأنه يتم عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني:
ونوهت الوزارة بأن كافة الوثائق أعلاه يتم تحميلها أيضا ضمن الطلب الإلكتروني عبر " نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية "
وحول موعد تقديم الطلبات للوزارة، يبدأ اعتباراً من تاريخ 26 كانون ثاني الحالي إلى 13 شباط المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
-
الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي
-
البريزات يترأس اجتماعاً لبحث استعداد البترا لعودة السياحة
-
ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
-
الأردن يستكمل إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى غزة
-
وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة
-
الديوان الملكي يعزي المساعدة والعبداللات
-
الجامعة الأردنية الثامنة عربيا والأولى محليا