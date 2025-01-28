 
الثلاثاء 2025-01-28 09:43 م
 

6 منح دراسية في جمهورية الصين الشعبية ببرنامج البكالوريوس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الثلاثاء، 28-01-2025 08:25 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن توفر 6 منح دراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج البكالوريوس بالتخصصات التقنية في جمهورية الصين الشعبية، علماً بأن لغة الدراسة اللغة الصينية.

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وبينت الوزارة بأن المنح الدراسية وتشمل المنحة الدراسية: تغطية الرسوم الدراسية، السكن، راتب شهري، تأمين طبي، ويتحمل الطالب نفقات السفر.


وحول شروط التقديم، أشارت الوزارة بأنه يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة وقت التقديم، وحصول الطالب على شهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3) من مركز أكاديمي معتمد للغة الصينية / السفارة الصينية في عمان، ويجب على الطالب اختيار الجامعة والتخصص من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https://www.campuschina.org/zh/) والتواصل مع الجامعة للحصول على القبول المبدئي.


وعن آلية التقديم، أوضحت الوزارة بأنه يتم عبر الدخول الى الموقع الإلكتروني:

https://www.campuschina.org/ واتباع تعليمات الحصول على المنحة الصينية وتقديم الطلب بالدخول إلى "نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية" وسحب الطلب بعد الانتهاء من تعبئته وتسليمه بشكل شخصي إلى الوزارة/ مديرية البعثات/ قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، بالإضافة إلى: وثيقة قبول مبدئي من الجامعة التي تقدم الطالب لها، وخطة بحث لا تقل عن 200 كلمة باللغة الصينية، وصورة عن جواز السفر / ساري المفعول لما بعد تاريخ الأول من آذار 2026، وصورة عن شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية، وكشف علامات الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، وشهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3)، ونموذج الفحص الطبي مختوم باللغة الإنجليزية من مستشفى حكومي أو خاص، بالإضافة الى الفحوصات المطلوبة، وشهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية والإيدز حديثة باللغة الإنجليزية، وشهادة عدم محكومية لا يزيد عمرها عن 6 أشهر باللغة الإنجليزية، صور شخصية عدد 2.


ونوهت الوزارة بأن كافة الوثائق أعلاه يتم تحميلها أيضا ضمن الطلب الإلكتروني عبر " نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية "


وحول موعد تقديم الطلبات للوزارة، يبدأ اعتباراً من تاريخ 26 كانون ثاني الحالي إلى 13 شباط المقبل.

 
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