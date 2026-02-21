السبت 2026-02-21 02:08 م

%6.7 نسبة الزيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي العام الماضي

بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في الأردن 60,068 عاملا وعاملة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار حتى كانون الأول 2025. وتُظهر البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" أن هناك زيادة في عدد العاملين بالقط
البترا
 
السبت، 21-02-2026 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في الأردن 60,068 عاملا وعاملة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار حتى كانون الأول 2025.اضافة اعلان


وتُظهر البيانات  أن هناك زيادة في عدد العاملين بالقطاع مقارنةً بين العامين 2024 و2025 بنسبة 6.7%.

وبلغ عدد العاملين في عام 2024 قرابة 56,321، بينما في عام 2025 ارتفع العدد ليصل إلى 60,068، بزيادة 3,747 عاملا وعاملة.

وبحسب البيانات، فإن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكّلون النسبة الكبرى من إجمالي العمالة، بنسبة 40% و38% على التوالي.

وبلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية 24,020 عاملًا وعاملة، بينما في الفنادق 22,943 من إجمالي العاملين البالغ 60,068.

وفيما يتعلق بنسبة الذكور إلى الإناث من إجمالي العمالة في القطاع السياحي، فتُظهر البيانات أن الذكور يستحوذون على العدد الأكبر 51,562، بينما يبلغ عدد الإناث 8,506.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي الرئيس اللبناني يدين الغارات الإسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها

الجحملة

أخبار محلية الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

اقتصاد محلي بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

واتسآب

تكنولوجيا واتسآب تطلق ميزة جديدة طال انتظارها.. إليكم التفاصيل

غزة

فلسطين إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية

"الاستهلاكية المدنية": لا بيع لزيت الزيتون التونسي اليوم وتوزيع الأدوار يبدأ الأحد

أخبار محلية الاستهلاكية المدنية: لا بيع لزيت الزيتون التونسي اليوم وتوزيع الأدوار يبدأ الأحد



 






الأكثر مشاهدة