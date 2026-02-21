%6.7 نسبة الزيادة في عدد العاملين بالقطاع السياحي العام الماضي

11:04 ص

الوكيل الإخباري- بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في الأردن 60,068 عاملا وعاملة، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار حتى كانون الأول 2025.





وتُظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد العاملين بالقطاع مقارنةً بين العامين 2024 و2025 بنسبة 6.7%.



وبلغ عدد العاملين في عام 2024 قرابة 56,321، بينما في عام 2025 ارتفع العدد ليصل إلى 60,068، بزيادة 3,747 عاملا وعاملة.



وبحسب البيانات، فإن العاملين في المطاعم السياحية والفنادق يشكّلون النسبة الكبرى من إجمالي العمالة، بنسبة 40% و38% على التوالي.



وبلغ عدد العاملين في المطاعم السياحية 24,020 عاملًا وعاملة، بينما في الفنادق 22,943 من إجمالي العاملين البالغ 60,068.



وفيما يتعلق بنسبة الذكور إلى الإناث من إجمالي العمالة في القطاع السياحي، فتُظهر البيانات أن الذكور يستحوذون على العدد الأكبر 51,562، بينما يبلغ عدد الإناث 8,506.





