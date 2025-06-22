6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين

الوكيل الإخباري- شارك 6,785 مواطنًا ببرنامج " أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين؛ وفق الأمين العام لوزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي.

اضافة اعلان



وقال بلعاوي الأحد؛ إن الوزارة تواصل من خلال برنامج "أردننا جنة"، دعم وتنشيط السياحة الداخلية في المملكة.