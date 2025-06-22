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6,785 مواطنًا شاركوا ببرنامج "أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين

مدينة العقبة - ارشيفية
العقبة
 
الأحد، 22-06-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري-   شارك 6,785 مواطنًا ببرنامج " أردننا جنة" خلال الأسبوعين الماضيين؛ وفق الأمين العام لوزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي.

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وقال بلعاوي الأحد؛  إن الوزارة تواصل من خلال برنامج "أردننا جنة"، دعم وتنشيط السياحة الداخلية في المملكة.


ولفت إلى أن البرنامج شهد خلال الأسبوعين الماضيين مشاركة 6,785 مواطنًا، توزعوا على 159 حافلة سياحية جابت مختلف الوجهات السياحية الأردنية، بمرافقة 159 دليلًا سياحيًا معتمدًا عملوا على تقديم معلومات ثرية حول المواقع السياحية والتاريخية التي تمت زيارتها.

 
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