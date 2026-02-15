الأحد 2026-02-15 05:40 م

%6.81 انخفاض عدد الوفيات عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي

ل
أرشيفية
 
الأحد، 15-02-2026 03:59 م

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة وزير الداخلية، مازن الفراية، وبحضور وزير النقل، الدكتور نضال قطامين، ومدير الأمن العام الدكتور عبيدالله المعايطة، وأعضاء المجلس.

اضافة اعلان


واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة خلال عام 2025، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2025-2026)، والتي شملت تنفيذ 50 مشروعاً و28 برنامجاً ونشاطاً.


كما شملت إنجازات المجلس، تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحسينات المرورية للنقاط السوداء، بتنفيذ 134 موقعاً من أصل 159 موقعاً، وبنسبة إنجاز بلغت 84.3 بالمئة، كما تم رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجاز التوصيات المتعلقة بمشاريع المواقع الخطرة وعددها 25 مشروعاً، وهي قيد التنفيذ حالياً.


وفي السياق ذاته، أكدت مؤشرات الحوادث المرورية لعام 2025 ، تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، وذلك مقارنة بمؤشرات عام 2024، حيث انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 6.81 بالمئة، وانخفض عدد المصابين بحوادث الدراجات بنسبة 30.8 بالمئة، كما انخفض عدد الإصابات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 6.75 بالمئة، وانخفض عدد المصابين دون سن الثامنة عشر بنسبة 8.1 بالمئة.


وناقش المجلس أيضاً نتائج برامج التوعية المرورية وإنفاذ القانون، وأثرها الإيجابي على السلوكيات المرورية، والتي انعكست من خلال انخفاض ملحوظ في المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق وتزيد من الازدحامات المرورية، وفقا لما يوضحه الجدول التالي:

 


Image1_2202615155747385706356.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عداد كهرباء

أخبار محلية "توزيع الكهرباء" تطلق تطبيقا يتيح الاطلاع اليومي على الاستهلاك والاحتساب اللحظي للفاتورة

ب

شؤون برلمانية العين الملقي يلتقي السفير الهنغاري في الأردن

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

أخبار محلية ضبط 1390 كغم ألبان وأجبان مجهولة المصدر وتحمل اسم علامة تجارية وهمية

عربات مدرعة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967

مبنى مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "أعيان" يلتقون طلبة المعهد القضائي

وزير الصناعة: الاستقرار السياسي وكفاءة الكوادر يعززان مكانة الأردن كمحور إقليمي للأعمال

أخبار محلية وزير الصناعة: الأردن يتوسط المنطقة ويرتبط بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة

ل

أخبار محلية ارتفاع الدخل السياحي خلال كانون الثاني 4.1%



 






الأكثر مشاهدة