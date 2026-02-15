%6.81 انخفاض عدد الوفيات عن الحوادث المرورية خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الأعلى للسلامة المرورية، اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة وزير الداخلية، مازن الفراية، وبحضور وزير النقل، الدكتور نضال قطامين، ومدير الأمن العام الدكتور عبيدالله المعايطة، وأعضاء المجلس.

اضافة اعلان



واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الإنجازات المتحققة خلال عام 2025، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية (2025-2026)، والتي شملت تنفيذ 50 مشروعاً و28 برنامجاً ونشاطاً.



كما شملت إنجازات المجلس، تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحسينات المرورية للنقاط السوداء، بتنفيذ 134 موقعاً من أصل 159 موقعاً، وبنسبة إنجاز بلغت 84.3 بالمئة، كما تم رصد المبالغ اللازمة لاستكمال إنجاز التوصيات المتعلقة بمشاريع المواقع الخطرة وعددها 25 مشروعاً، وهي قيد التنفيذ حالياً.



وفي السياق ذاته، أكدت مؤشرات الحوادث المرورية لعام 2025 ، تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، وذلك مقارنة بمؤشرات عام 2024، حيث انخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 6.81 بالمئة، وانخفض عدد المصابين بحوادث الدراجات بنسبة 30.8 بالمئة، كما انخفض عدد الإصابات الناتجة عن حوادث السير بنسبة 6.75 بالمئة، وانخفض عدد المصابين دون سن الثامنة عشر بنسبة 8.1 بالمئة.



وناقش المجلس أيضاً نتائج برامج التوعية المرورية وإنفاذ القانون، وأثرها الإيجابي على السلوكيات المرورية، والتي انعكست من خلال انخفاض ملحوظ في المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق وتزيد من الازدحامات المرورية، وفقا لما يوضحه الجدول التالي: