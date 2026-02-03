60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين

وبيّن المواطن أن الخطأ وقع أثناء الدفع عبر إحدى وسائل التحويل الرقمي، حيث قام بتحويل 60 ديناراً عن طريق الخطأ بدلاً من 60 قرش ثمن الخبز وغادر المخبز دون الانتباه للمبلغ الذي تم تحويله .
وقال المواطن إن المخبز بادر بالتواصل معه فور ملاحظة قيمة الحوالة، مستندًا إلى البيانات الظاهرة في عملية التحويل، ليتم التوصل إليه خلال وقت قصير. وأضاف أنه جرى التحقق من الواقعة وإعادة المبلغ كاملًا له، مؤكدًا أن تصرّف المخبز عكس حرصًا واضحًا على أمانة الأردنيين .
وحظي الموقف الذي نقله احد المتابعين على احد مواقع التواصل الاجتماعي بإشادة واسعة من المواطنين والمتابعين، الذين اعتبروه مثالًا حيًا على القيم الأصيلة في المجتمع الأردني، حيث تُعد الأمانة نهجًا متجذرًا وسلوكًا يوميًا يعكس أخلاق الأردنيين في مختلف المواقف والتعاملات.
