الثلاثاء 2026-02-03 01:45 م

60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 01:32 م
الوكيل الإخباري-  أوضح أحد المواطنين تفاصيل واقعة لافتة في لواء عين الباشا، بعد أن قام بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى أحد المخابز أثناء عملية دفع إلكتروني، بدلًا من مبلغ بسيط لا يتجاوز القروش.اضافة اعلان


 وبيّن المواطن أن الخطأ وقع أثناء الدفع عبر إحدى وسائل التحويل الرقمي، حيث قام بتحويل 60 ديناراً عن طريق الخطأ بدلاً من 60 قرش ثمن الخبز وغادر المخبز دون الانتباه للمبلغ الذي تم تحويله . 

وقال المواطن إن المخبز بادر بالتواصل معه فور ملاحظة قيمة الحوالة، مستندًا إلى البيانات الظاهرة في عملية التحويل، ليتم التوصل إليه خلال وقت قصير. وأضاف أنه جرى التحقق من الواقعة وإعادة المبلغ كاملًا له، مؤكدًا أن تصرّف المخبز عكس حرصًا واضحًا على أمانة الأردنيين .

وحظي الموقف الذي نقله احد المتابعين على احد مواقع التواصل الاجتماعي بإشادة واسعة من المواطنين والمتابعين، الذين اعتبروه مثالًا حيًا على القيم الأصيلة في المجتمع الأردني، حيث تُعد الأمانة نهجًا متجذرًا وسلوكًا يوميًا يعكس أخلاق الأردنيين في مختلف المواقف والتعاملات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

تعبيرية

أخبار محلية 60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين

تعبيرية

المرأة والجمال تنسيق الدنيم هذا الشتاء بلمسات عصرية

تعبيرية

منوعات مخاطر غاز الضحك

أفادت تقارير صحية بأن ثمرة الأفوكادو تُعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والجهاز المناعي، وقد أظهرت دراسات ومرجعيات في الطب التقليدي فعاليتها المحتملة في دعم علاج التهابات الم

طب وصحة هل يساعد الأفوكادو في الوقاية من التهابات المسالك البولية؟

خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

تكنولوجيا خبراء يحذرون من إضافات المتصفح بعد رصد 17 أداة خبيثة

توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

أخبار محلية توجه لتشغيل رحلات جوية من مطار مدينة عمّان إلى العقبة

ذا فويس

فن ومشاهير أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا



 






الأكثر مشاهدة