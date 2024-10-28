60 مهندسا يؤدون اليمين القانوني في البلقاء

الوكيل الإخباري- أدى 60 مهندسا ومهندسة القسم القانوني للانضمام إلى نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة البلقاء.

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وهنأ مندوب نقيب المهندسين، عضو مجلس النقابة ورئيس مجلس الشعبة المعمارية المهندس عماد الدباس، خلال حفل، اليوم الاثنين، المهندسين الجدد.