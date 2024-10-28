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60 مهندسا يؤدون اليمين القانوني في البلقاء

شعار نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
الإثنين، 28-10-2024 05:02 م

الوكيل الإخباري-    أدى 60 مهندسا ومهندسة القسم القانوني للانضمام إلى نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة البلقاء.

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وهنأ مندوب نقيب المهندسين، عضو مجلس النقابة ورئيس مجلس الشعبة المعمارية المهندس عماد الدباس، خلال حفل، اليوم الاثنين، المهندسين الجدد.


واستعرض في كلمة، جهود صناديق التكافل الاجتماعي والتقاعد والمسؤولية الاجتماعية والمكاتب والتأمين الصحي، مشيرا إلى التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على صندوق التقاعد، تعزز دعم المهندسين الشباب وضمان استدامة الصندوق.

 
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