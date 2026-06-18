الخميس 2026-06-18 12:59 م

60% نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع متنزه عجلون الوطني

60% نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع متنزه عجلون الوطني
60% نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع متنزه عجلون الوطني
 
الخميس، 18-06-2026 12:29 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المهندس صخر العجلوني، إن نسبة الإنجاز في مشروع متنزه عجلون الوطني بلغت 60 بالمئة من المرحلة الأولى، وذلك بعد البدء بتنفيذه نهاية العام الماضي، مؤكدًا أن المشروع يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون والمناطق المجاورة.

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وأوضح العجلوني أن المشروع يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفّر فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات السياحة والسياحة البيئية والمطاعم والخدمات الترفيهية، مشيرًا إلى أن مكونات المشروع تشمل فندقًا بمستوى أربع نجوم، وفندق بوتيك، ونزلًا بيئيًا، إلى جانب منطقة تخييم مخصصة لطلبة الجامعات والمدارس، ومتنزه عائلي يضم ألعابًا للأطفال، ومنطقة مغامرات وألعاب ترويحية، وسينما خارجية، وقاعات متعددة الأغراض، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية حقيقية تخدم المنطقة.

 
 


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