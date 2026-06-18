60% نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع متنزه عجلون الوطني

وأوضح العجلوني أن المشروع يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفّر فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات السياحة والسياحة البيئية والمطاعم والخدمات الترفيهية، مشيرًا إلى أن مكونات المشروع تشمل فندقًا بمستوى أربع نجوم، وفندق بوتيك، ونزلًا بيئيًا، إلى جانب منطقة تخييم مخصصة لطلبة الجامعات والمدارس، ومتنزه عائلي يضم ألعابًا للأطفال، ومنطقة مغامرات وألعاب ترويحية، وسينما خارجية، وقاعات متعددة الأغراض، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات تنموية حقيقية تخدم المنطقة.
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