60% نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع متنزه عجلون الوطني

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المهندس صخر العجلوني، إن نسبة الإنجاز في مشروع متنزه عجلون الوطني بلغت 60 بالمئة من المرحلة الأولى، وذلك بعد البدء بتنفيذه نهاية العام الماضي، مؤكدًا أن المشروع يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة عجلون والمناطق المجاورة.

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