%60 نسبة الإنجاز لمرحلة الحصر في التعداد السكاني

الوكيل الإخباري- قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، إن نسبة الإنجاز لمرحلة الحصر في التعداد السكاني بلغت 60 بالمئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء منها في منتصف تموز المقبل لتبدأ مرحلة التحضير للعد الفعلي والمتوقع أن تكون في الثلث الأخير من العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد اليوم الخميس، في قاعة المعرض الإنتاجي الدائم للمنتجات الريفية في محافظة إربد لبحث سير أعمال التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، بحضور مساعد محافظ إربد للتنمية، الدكتور رامي عبيدات، وأعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة والجهات المعنية.



وأكد فريحات خلال تقديمه لعرض شامل حول التعداد السكاني، أهمية التعداد ودوره الحيوي في دعم عملية التخطيط وصنع القرار، إضافة إلى مساهمته في رسم السياسات التنموية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي.



وبين أن تكلفة مشروع التعداد السكاني الذي بدأ التحضير له العام الماضي، تبلغ 24 مليون دينار، وتشمل تأمين الآليات وتوفير عمليات الدعم اللوجستي لكافة المراحل لضمان نجاحها ودقتها.



وأشار إلى ضرورة التعاون مع الباحثين الميدانيين العاملين في التعداد لتحقيق نتائج دقيقة تخدم رسم السياسات السكانية والإسكانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية من خلال ما يوفره من معلومات شمولية.



وأكد فريحات على سرية البيانات التي تقدم للباحثين والتي هي محمية بموجب القانون، لافتا إلى إتاحة إمكانية التأكد من هوية الباحث الاحصائي من خلال بطاقته التعريفية المثبت عليها رمز تحقق إلكتروني "باركود".



بدوره، أكد عبيدات، جاهزية المحافظة بمختلف دوائرها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال التعداد، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وفق أعلى معايير الجودة والدقة.



وأشار إلى أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في مجالات بناء الخطط التنموية التي تتطلب بيانات دقيقة وشاملة حول مختلف الشرائح الاجتماعية.