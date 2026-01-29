62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وتأتي المشاريع ضمن حملة "لأهلنا في غزة"، استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة.
وشملت التدخلات مشاريع في مجالات الغذاء والإيواء، ركّزت على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا، وبما يضمن استمرارية الدعم ووصوله المباشر للمستفيدين.
وفي إطار الاستجابة الشتوية الطارئة، نفّذت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة تدخّلًا إيوائيًا عاجلًا، تضمّن توزيع أكثر من 255 خيمة من نوع “قُبّة”، وهي خيام معزولة ومقاومة للمياه والعوامل الجوية، استفادت منها الأسر المتضررة من المنخفضات الجوية، بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية والأمان للنازحين.
كما شملت التدخلات توزيع كسوة شتوية لصالح 3,000 مستفيد من الملابس الشتوية والبطانيات، ضمن جهود التخفيف من آثار البرد القارس وتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة.
وفي مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ مشروع توزيع الوجبات الغذائية الجاهزة بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والحملة الأردنية، والهلال الأحمر القطري، حيث استفاد منه 50,000 مستفيد في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار تنسيق الجهود الإنسانية لضمان وصول الدعم الغذائي العاجل للأسر المحتاجة.
وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية أن هذه التدخلات تأتي ضمن نهج عمل إنساني مستمر يقوم على مساعدات قابلة للقياس وأثر مباشر، يسهم في دعم صمود الأهالي من خلال توفير المأوى، واستدامة الدعم الغذائي، والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا.
