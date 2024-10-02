62.9 % نسبة النجاح بامتحان الشامل.. وهذا رابط النتائج

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (7670) طالباً وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (7660) طالباً وطالبةً، توزعوا على (53) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (105) تخصصاً دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) طلاب.
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