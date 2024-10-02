62.9 % نسبة النجاح بامتحان الشامل.. وهذا رابط النتائج

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني – رئيس اللجنة العليا للامتحانات- الأربعاء نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل " الدورة الصيفية 2024 خلال مؤتمر صحفي حضره أعضاء اللجنة العليا للامتحان وممثلي وسائل الإعلام .





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وذكر العجلوني ان نسبة النجاح بامتحان الشامل بلغت 62.9 % .

وبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة (7670) طالباً وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر (7660) طالباً وطالبةً، توزعوا على (53) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في (105) تخصصاً دراسيا، وقد تغيب عن الامتحان بجميع أوراقه (10) طلاب.

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