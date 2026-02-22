652 ألف دينار لإيصال الكهرباء لـ 131 منزلًا وموقعًا عبر فلس الريف

11:19 ص

الوكيل الإخباري- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، في اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لشهر كانون الثاني الماضي، لـ 131 منزلًا وموقعًا بكلفة إجمالية بلغت 652 ألف دينار. اضافة اعلان





وقال الخرابشة في تصريح صحفي إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في الخدمة بموجب تعديلات أسس إيصال التيار الكهربائي.



من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة، المهندس هشام المومني، تفاصيل القرارات، مبينًا أنها شملت تجمعات سكانية مكوّنة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة 142 ألف دينار، وتجمعات من ثلاثة منازل بحد أدنى بكلفة 51 ألف دينار، إضافة إلى المنازل الانفرادية الواقعة خارج التنظيم والمستفيدة من شبكات قائمة بكلفة 41 ألف دينار.



ووفقًا للمومني، شملت القوائم شريحة منازل الأسر العفيفة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بكلفة 4 آلاف دينار، دعمًا لذوي الدخل المحدود.



وفي إطار دعم الإنتاج الحيواني والزراعي، شمل الدعم مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر خارج التنظيم بكلفة 35 ألف دينار، ومزارع تضم آبارًا ارتوازية بكلفة 36 ألف دينار، مساهمةً في تعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الذات.



كما ساهم فلس الريف بمبلغ 292 ألف دينار لدعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية في مناطق جيوب الفقر وخارج التنظيم، شريطة توفير فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع.



وشملت الفئات الموافَق عليها إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة 6 آلاف دينار للتسهيل على المواطنين ليلًا، وإيصال التيار الكهربائي لمشاريع تتبع قطاعات حكومية وجمعيات تعاونية زراعية وخيرية بكلفة 39 ألف دينار.



وفي مجال الطاقة البديلة، وافقت اللجنة على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ 6 منازل لأسر عفيفة ومنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية وتحسين مستواهم الاقتصادي.





