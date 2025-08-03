%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري- شهدت مدينة العقبة خلال شهر تموز الماضي حركة سياحية نشطة، انعكست إيجابًا على نسب الإشغال الفندقي والحركة التجارية في المدينة، خاصة خلال عُطل نهاية الأسبوع، في مؤشر واضح على تعافي القطاع السياحي وزيادة الإقبال على المدينة كوجهة سياحية صيفية مميزة محليًا وإقليميًا. اضافة اعلان





وكشف مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت حسان النابلسي، أن متوسط نسب الإشغال الفندقي في العقبة بلغ نحو 68 بالمئة بمختلف تصنيفات الفنادق خلال عُطل نهاية الأسبوع.



وأوضح أن فنادق المدينة وبمختلف التصنيفات سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإشغال، حيث بلغت أعلى نسبة إشغال 76 بالمئة، في حين سجلت أقل نسبة إشغال 58 بالمئة، وهي مؤشرات إيجابية تعكس الحركة والنشاط السياحي في العقبة.



ولفت إلى أن فنادق الخمس نجوم سجلت أعلى نسبة، بمعدل متوسط بلغ 76 بالمئة، في حين بلغت نسب الإشغال في فنادق الأربع نجوم 71 بالمئة، تلتها فنادق الثلاث نجوم 57 بالمئة.



وأشار النابلسي إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للجهود التشاركية والتعاون بين سلطة العقبة وهيئة تنشيط السياحة والجهات المعنية كافة في القطاعين العام والخاص من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة سياحية وترفيهية ضمن مهرجان "أمواج العقبة" و"ليالي صيف الأردن"، التي كان لها دور فاعل في تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية.