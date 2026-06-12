7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026

وجاءت كرمة الطاهر ضمن القائمة بصفتها الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والتسويق والاتصال في شركة IHCC السعودية، حيث تشرف على استراتيجيات التسويق والاتصال للمجموعة وشركاتها التابعة، وأسهمت في تنفيذ حملات ومشاريع عززت حضور الشركة إقليميًا.
وضمت القائمة داليا الجعبري، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والنمو في مجموعة محمد وعبيد الملا ومستشفى الجامعة الأميركي في دبي، حيث تقود جهود تطوير العلامة التجارية وتجربة العملاء واستراتيجيات النمو والابتكار.
كما أدرجت فوربس الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي CMO في شركة جلوبــال فيرتيليتي وبنـــون للإخصاب فرح العلمي تقديرًا لدورها في قيادة المبادرات والاستراتيجيات التسويقية التي أسهمت في تعزيز حضور المؤسسات التي تعمل بها في الأسواق الإقليمية.
وشملت القائمة كذلك لينا شحادة، تقديرًا لإسهاماتها في تطوير العلامات التجارية وإدارة الحملات التسويقية المؤثرة، إلى جانب إسراء سحويل، التي عكس إدراجها المكانة المتنامية للكفاءات الأردنية في مجالات التسويق والاتصال المؤسسي.
كما ضمت القائمة مصطفى العمايرة، نظير خبراته في قيادة فرق التسويق وتطوير استراتيجيات النمو والاتصال المؤسسي، وأحمد خير، تقديرًا لدوره في إدارة المبادرات التسويقية وتعزيز تنافسية العلامات التجارية في الأسواق الإقليمية.
ويعكس حضور 7 أردنيين في القائمة المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الكفاءات الأردنية في قطاع التسويق على مستوى الشرق الأوسط، ودورها في قيادة التحول والنمو داخل مؤسسات وشركات إقليمية كبرى.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي ونظيره القطري يبحثان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
-
عاجل فاجعة ثانية تهز الأردن.. ارتكب جريمته وسلم نفسه في معان
-
ثقافة الكرك تنظم مساراً سياحياً ثقافياً إلى قلعة القطرانة
-
أمانة عمّان تعلن عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة وهذه أماكنها
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المعايطة
-
حادث تصادم بين 3 مركبات على مدخل نفق شارع مكة في عمّان
-
مختصون يدعون إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات خاصة بعمالة الأطفال
-
بلدية الوسطية تخصص شاشة كبيرة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم