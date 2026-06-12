7 أردنيين ضمن قائمة فوربس لأقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026

الوكيل الإخباري- حصد الأردنيون حضورا مميزا في قائمة "أقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط 2026" التي أصدرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط، مع إدراج 7 قيادات أردنية تشغل مواقع مؤثرة في كبرى الشركات والمؤسسات في المنطقة.

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وجاءت كرمة الطاهر ضمن القائمة بصفتها الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والتسويق والاتصال في شركة IHCC السعودية، حيث تشرف على استراتيجيات التسويق والاتصال للمجموعة وشركاتها التابعة، وأسهمت في تنفيذ حملات ومشاريع عززت حضور الشركة إقليميًا.



وضمت القائمة داليا الجعبري، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والنمو في مجموعة محمد وعبيد الملا ومستشفى الجامعة الأميركي في دبي، حيث تقود جهود تطوير العلامة التجارية وتجربة العملاء واستراتيجيات النمو والابتكار.



كما أدرجت فوربس الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي CMO في شركة جلوبــال فيرتيليتي وبنـــون للإخصاب فرح العلمي تقديرًا لدورها في قيادة المبادرات والاستراتيجيات التسويقية التي أسهمت في تعزيز حضور المؤسسات التي تعمل بها في الأسواق الإقليمية.



وشملت القائمة كذلك لينا شحادة، تقديرًا لإسهاماتها في تطوير العلامات التجارية وإدارة الحملات التسويقية المؤثرة، إلى جانب إسراء سحويل، التي عكس إدراجها المكانة المتنامية للكفاءات الأردنية في مجالات التسويق والاتصال المؤسسي.



كما ضمت القائمة مصطفى العمايرة، نظير خبراته في قيادة فرق التسويق وتطوير استراتيجيات النمو والاتصال المؤسسي، وأحمد خير، تقديرًا لدوره في إدارة المبادرات التسويقية وتعزيز تنافسية العلامات التجارية في الأسواق الإقليمية.