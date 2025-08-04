7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان

وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث التي نتج عنها أضرار مادية، وعُلِّلَ سببها بعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب استخدام سيارة دون الحصول على رخصة قيادة.
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