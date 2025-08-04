7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان

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الوكيل الإخباري- قال الملازم أول مصعب المرايات من إدارة السير إنه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على مخرج جسر الأمير حسين باتجاه مرج الحمام بين 3 مركبات بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ونتج عنه 7 إصابات متوسطة. اضافة اعلان





وأضاف خلال التقرير المروري أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث التي نتج عنها أضرار مادية، وعُلِّلَ سببها بعدم الالتزام بقواعد المرور، إلى جانب استخدام سيارة دون الحصول على رخصة قيادة.