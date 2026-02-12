7 إصابات بعد اصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق الموقر - الأزرق

وأوضح، ضمن التقرير المروري اليومي، أن أبرز الحوادث كان تدهور واصطدام مركبة بعمود إنارة على طريق الموقر – الأزرق صباح اليوم الخميس، وتحديدًا بعد محطة الحرانة بنحو كيلومترين باتجاه الأزرق، ما أسفر عن 7 إصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مركز طبي الأزرق لتلقي العلاج.
وأضاف الحمود أن الفرق المختصة تعاملت كذلك مع حادث تدهور على طريق إربد – الزرقاء، قبل جسر النعيمة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، تم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.
وأشار إلى وقوع حادث تصادم على طريق المطار بالقرب من جسر القسطل، أسفر عن إصابة متوسطة، جرى إسعافها إلى مستشفى التوتنجي.
وأكد النقيب الحمود ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتوخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرق الخارجية، لتجنب الحوادث والحفاظ على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
مؤسسة الغذاء والدواء تغلق محل عصائر في عمّان
-
وزارة الثقافة تطلق برنامجها السنوي "أماسي رمضان"
-
رئيس هيئة الأركان يفتتح مركز الكرك الوطني للتدريب المهني
-
الحنيطي يستقبل وفداً من معهد الحوكمة الأمني الأميركي
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر القباعي والرشيد والجراح وعرفات
-
الحكومة تقرر صرف الرواتب الخميس 19 شباط
-
الامن العام: القبض على مجموعة جرمية نفذت سرقات ظهرت خلال عدد من الفيديوهات