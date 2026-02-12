7 إصابات بعد اصطدام مركبة بعامود إنارة على طريق الموقر - الأزرق

08:16 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على الطرق الخارجية في مختلف مناطق المملكة، نتج عنها عدة إصابات متوسطة وخفيفة. اضافة اعلان





وأوضح، ضمن التقرير المروري اليومي، أن أبرز الحوادث كان تدهور واصطدام مركبة بعمود إنارة على طريق الموقر – الأزرق صباح اليوم الخميس، وتحديدًا بعد محطة الحرانة بنحو كيلومترين باتجاه الأزرق، ما أسفر عن 7 إصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مركز طبي الأزرق لتلقي العلاج.



وأضاف الحمود أن الفرق المختصة تعاملت كذلك مع حادث تدهور على طريق إربد – الزرقاء، قبل جسر النعيمة باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، تم نقلها إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.



وأشار إلى وقوع حادث تصادم على طريق المطار بالقرب من جسر القسطل، أسفر عن إصابة متوسطة، جرى إسعافها إلى مستشفى التوتنجي.



وأكد النقيب الحمود ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتوخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرق الخارجية، لتجنب الحوادث والحفاظ على السلامة العامة.

