7 إصابات في حوادث تدهور وتصادم خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري اليومي بأن الدوريات الخارجية تعاملت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع عدد من الحوادث المرورية على طرق رئيسية في المملكة، نتج عنها إصابات متوسطة، إضافة إلى ضبط مخالفات خطرة تتعلق بالسرعة الزائدة. اضافة اعلان





وقال النقيب أيمن الحراحشة من الدوريات الخارجية إن الكوادر المختصة تتعامل حالياً مع حادث تدهور وقع على طريق الزرقاء – المفرق بالقرب من جسر الغباوي، وأسفر عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي. وأضاف أن حادث تصادم وقع مساء أمس على طريق عمّان التنموي باتجاه الزرقاء، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى التوتنجي، مشيراً إلى أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ.



وبيّن الحراحشة أنه تم مساء أمس أيضاً التعامل مع حادث تدهور على طريق عمّان – إربد قبل محطة سيل جرش الأمنية، وأسفر عن إصابتين متوسطتين تم إسعافهما إلى مستشفى جرش الحكومي، لافتاً إلى أن الحادث نجم عن عدم التقيد بأولويات وقواعد المرور.



كما أشار إلى ضبط مركبة تسير بسرعة خطرة تراوحت بين 100 و196 كيلومتراً في الساعة على طريق الزرقاء – الأزرق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.



من جهته، أكد النقيب محمد الدروبي من إدارة السير أن كوادر السير تعاملت مع حادث سير وقع بعد نفق صويلح باتجاه إشارات البشيتي، نتج عنه إصابة واحدة جرى التعامل معها من قبل كوادر الدفاع المدني، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

