7 % انخفاض عقود الزواج بالأردن

وأشار الربطة خلال إطلاقه التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في حالات الزواج الفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري. حيث انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.
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