7 % انخفاض عقود الزواج بالأردن

الوكيل الإخباري- أعلن قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، السبت، عن انخفاض حالات الزواج في الأردن للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.

اضافة اعلان

وأشار الربطة خلال إطلاقه التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في حالات الزواج الفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري. حيث انخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.