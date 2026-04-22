7 مخاطبات نقابية تضع مطالب عمال المطاعم السياحية والشعبية على طاولة الحوار

الوكيل الإخباري- وجّهت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبعة كتب رسمية إلى عدد من الجهات المعنية في قطاع المطاعم والحلويات، انطلاقاً من دورها النقابي في حماية منتسبيها والدفاع عن حقوقهم في مختلف القطاعات، ومنها قطاع المطاعم الشعبية والسياحية، مشيرة إلى أنّ عدد العاملين في القطاع يقدّر بنحو 50 ألف عامل وعاملة.





وأكدت النقابة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ضرورة تحديد موعد خلال عشرة أيام لعقد اجتماع مشترك مع الجهات المعنية، لبحث المطالب المقدمة والتوصل إلى تفاهمات عملية بشأنها، مشيرة إلى أنه تم تزويد وزارة العمل بنسخ من هذه المخاطبات، في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان متابعة حقوق العمال وفق الأدوات القانونية التي نص عليها قانون العمل.



وشملت المخاطبات كلاً من جمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات، إلى جانب خمسة كتب منفصلة موجهة إلى عدد من كبرى شركات ومطاعم القطاع، هي:

شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، ومطاعم حمادة، وشركة الجزيرة لتطوير المطاعم (ماكدونالدز الأردن)، ومطاعم أبو جبارة، ومطاعم زهور الشفا.



وتضمنت المطالب المقدمة لجمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية التأكيد على أولوية تشغيل العمالة الأردنية، لا سيما وأن مهنة العمل في المطاعم السياحية تُعد من المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة. كما شددت النقابة على ضرورة التزام المنشآت السياحية التي تتقاضى بدل خدمة بنسبة 7% بتوزيعها بشكل عادل بين جميع العاملين.



وطالبت النقابة كذلك بصرف بدل غلاء معيشة بقيمة 100 دينار شهرياً، والالتزام التام بتطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والعطل الأسبوعية والعمل الإضافي، إلى جانب توفير شروط السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل. كما أكدت أهمية صرف الزيادات السنوية بما يتناسب مع نسب التضخم المعلنة، وضمان شمول جميع العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لأجورهم الفعلية.



وفيما يتعلق بالمطالب المقدمة لنقابة أصحاب المطاعم والحلويات، طالبت النقابة بصرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 50 ديناراً، وعلاوة عائلية بالقيمة ذاتها، إلى جانب إقرار زيادات سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم. كما شددت على ضرورة التزام أصحاب العمل بشمول جميع العاملين بأحكام الضمان الاجتماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق العمالية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.



أما الكتب الخمسة الموجهة إلى الشركات والمطاعم الكبرى، فقد تضمنت مطالب متقاربة، أبرزها صرف بدل غلاء معيشة وعلاوة عائلية، والالتزام بتطبيق قانون العمل فيما يتعلق بساعات العمل والعمل الإضافي، وصرف الزيادات السنوية وربطها بالتضخم.



كما طالبت النقابة بصرف بدل خطورة مهنة للسائقين وموظفي التوصيل، والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وضمان شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تشغيل العمالة الأردنية وإحلالها مكان العمالة الوافدة.



وجددت النقابة تأكيدها على أهمية الشراكة مع أصحاب العمل والجهات الرسمية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، تعزز الإنتاجية وتحفظ كرامة العامل، وتدعم استدامة قطاع المطاعم كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.





