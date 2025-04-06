الأحد 2025-04-06 10:43 م
 

7 مرشحين لمركز نقيب المحامين و49 لعضوية المجلس

نقابة المحامين
نقابة المحامين
 
الأحد، 06-04-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت نقابة المحامين باب الترشح لانتخاباتها التي ستجري في نهاية شهر أيار المقبل.

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وترشح 7 محامين لمركز النقيب هم خلدون النسور والنقيب الحالي يحيى أبو عبود ورامي الشواورة وأشرف الزعبي ورنا التل وداود أبو الحمص وفارس اخورشيدة.


وترشح 49 محاميا ومحامية للمنافسة على مقاعد مجلس النقابة المكون من عشرة مقاعد.

 
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