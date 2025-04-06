7 مرشحين لمركز نقيب المحامين و49 لعضوية المجلس

وترشح 7 محامين لمركز النقيب هم خلدون النسور والنقيب الحالي يحيى أبو عبود ورامي الشواورة وأشرف الزعبي ورنا التل وداود أبو الحمص وفارس اخورشيدة.
وترشح 49 محاميا ومحامية للمنافسة على مقاعد مجلس النقابة المكون من عشرة مقاعد.
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