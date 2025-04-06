7 مرشحين لمركز نقيب المحامين و49 لعضوية المجلس

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أغلقت نقابة المحامين باب الترشح لانتخاباتها التي ستجري في نهاية شهر أيار المقبل.

اضافة اعلان



وترشح 7 محامين لمركز النقيب هم خلدون النسور والنقيب الحالي يحيى أبو عبود ورامي الشواورة وأشرف الزعبي ورنا التل وداود أبو الحمص وفارس اخورشيدة.