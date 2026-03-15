7 مسارات جديدة و 180 حافلة ضمن توسعة مشروع النقل العام في الأردن

الوكيل الإخباري- تستعد وزارة النقل الأردنية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى من المشروع، والتي انطلقت في منتصف 2025 وشكلت خطوة مهمة في مفهوم تطوير منظومة النقل العام وتحسين خدمات التنقل للمواطنين. اضافة اعلان





وشهدت المرحلة الأولى تشغيل المشروع بأسطول مكون من 121 حافلة، قبل أن يتم تعزيزه لاحقاً ليصل إلى 152 حافلة تعمل على 4 خطوط رئيسية تربط العاصمة عمان بمراكز محافظات إربد والسلط وجرش والكرك، ضمن منظومة تشغيل حديثة تعتمد جداول زمنية منتظمة ومعايير تشغيل متقدمة.



ووفق البيانات التشغيلية للمشروع، نقلت الحافلات منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية شباط أكثر من 1.6 مليون راكب، عبر تنفيذ ما يقارب 139 ألف رحلة، ما يعكس تزايد الإقبال على خدمات النقل العام المنتظم بين المحافظات وتحسن مستوى الاعتماد عليها كخيار تنقل عملي.



وفي ضوء النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى، تستعد الوزارة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي تأتي كتوسع مدروس يهدف إلى بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل العام بين المحافظات، ومعالجة فجوات الربط الجغرافي، خصوصاً بين محافظات الجنوب والعاصمة، إضافة إلى تعزيز التكامل في حركة التنقل بين محافظات الشمال والوسط.



ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية تشغيل 7 مسارات جديدة للنقل بين المحافظات من خلال أسطول يضم نحو 180 حافلة، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 13.5 ألف راكب يومياً.



وستشمل المسارات الجديدة خطوط عمان – معان، عمان – الطفيلة، عمان – عجلون، إلى جانب خطوط مباشرة بين عدد من المحافظات تشمل إربد – الزرقاء، الزرقاء – المفرق، وجرش – إربد، وجرش – المفرق، بما يسهم في توسيع شبكة النقل العام بين المدن وتحسين خيارات التنقل للمواطنين.



وسيتم تشغيل الحافلات ضمن منظومة تشغيل حديثة تعتمد حلول النقل الذكية، حيث سيتم تجهيز الحافلات بأنظمة التتبع الإلكتروني (GPS) لمراقبة حركة الحافلات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب توفير أنظمة الدفع الإلكتروني لتسهيل استخدام الخدمة، إضافة إلى أنظمة تشغيل ورقابة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة.



كما يعتمد المشروع على نموذج تشغيلي مدعوم حكومياً، حيث يتوقع أن يبلغ حجم الدعم التشغيلي للمرحلة الثانية نحو 4.2 مليون دينار سنوياً، وذلك بهدف ضمان استدامة الخدمة والحفاظ على استقرار التعرفة وتعزيز جاذبية النقل العام كبديل عملي للمركبات الخاصة.



وبحسب الخطة التنفيذية للمشروع، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية مع جاهزية تشغيلية كاملة في منتصف حزيران المقبل، على أن يتم إطلاق جميع خطوط المرحلة الجديدة بشكل كامل مع نهاية تموز.



ويأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة النقل الأردنية لتطوير منظومة نقل عام حديثة ومنتظمة بين المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق الأردن، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن، وتحريك النشاط الاقتصادي بربط أسواق العمل في مختلف المناطق.



كما يسهم النقل العام المنتظم في خفض كلف التنقل على المواطنين، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى الحد من الازدحامات المرورية وتحسين كفاءة استخدام البنية التحتية للنقل، ما يعزز دور هذا القطاع كأحد المحركات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.



وكان مجلس الوزراء الأردني قد وافق على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات والعاصمة ضمن 7 مسارات رئيسة، وبما مجموعه 180 حافلة، تخدم أكثر من 13 ألف راكب يومياً.



ويهدف مشروع تطوير النقل العام إلى توسيع شبكة النقل العام الوطنية وتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والوسط والشمال، وتحسين جودة الخدمة من خلال أنظمة النقل الذكية والدفع الإلكتروني والتتبع والمراقبة داخل الحافلات.



وستكون المسارات الجديدة على النحو التالي: عمان - الطفيلة، عمان - معان، عمان - عجلون، الزرقاء - المفرق، الزرقاء - إربد، جرش - المفرق، وإربد – جرش.



وبدأ التشغيل الرسمي لخطي "عمان - إربد" و"عمان - جرش" في الأول من تموز للعام الماضي 2025 بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 مليون دينار.



ويعمل على خط "إربد - عمان" 39 حافلة، بفرعين رئيسيين (إربد – صويلح – مستشفى الجامعة الأردنية) و(إربد – شارع الأردن – مجمع الشمال)، ويبلغ عدد الرحلات اليومية 242 رحلة.



ويشمل خط "جرش - عمان" 23 حافلة تعمل على مسارين، أحدهما إلى مجمع الشمال (17 حافلة)، والآخر إلى مستشفى الجامعة الأردنية (6 حافلات)، ويبلغ عدد الرحلات اليومية 124 رحلة.



وأطلقت وزارة النقل التشغيل الرسمي لخطي عمان - السلط، وعمان - الكرك، في 9 كانون الأول الماضي، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الربط بين العاصمة ومراكز المحافظات، بواقع 67 حافلة مجهزة بأحدث الأجهزة المطورة لكلا الخطين.



ويعمل على خط الكرك - عمان 32 حافلة مجهزة بأنظمة النقل الذكي، ومن المتوقع أن تستفيد 122 رحلة من خلال هذه الحافلات.



وتم تخصيص خط السلط - عمان 35 حافلة للخط موزعة بواقع 20 حافلة تعمل على المسار الواصل بين السلط ومستشفى الجامعة الأردنية ذهاباً وإياباً، و15 حافلة تعمل على مسار السلط – جسر الدوريات.





