7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي بقضاء المصطبة في جرش

11:53 م

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الوكيل الإخباري- – قال مدير مياه جرش، المهندس مروان عياصرة، إن جمهورية كوريا قدمت منحة بقيمة 7 ملايين يورو لتحسين التزويد المائي ورفع كفاءة الشبكات المائية في قضاء المصطبة بمحافظة جرش. اضافة اعلان





وأوضح العياصرة، أن المنحة تأتي ضمن المشاريع الممولة لتحسين البنية التحتية لشبكات المياه، مشيرا إلى أن تهالك 60 بالمئة من شبكات المياه الحالية يرفع نسبة الفاقد المائي إلى 43 بالمئة.



وأضاف أن الإدارة تسعى إلى تنفيذ مشاريع تطويرية تشمل استبدال العدادات القديمة، وزيادة إنتاجية آبار مشتل فيصل، لتحسين خدمات التزويد المائي وتلبية احتياجات السكان.



وأشار عياصرة، إلى أن محافظة جرش تعاني من نقص في المياه نتيجة تأخر موسم الأمطار، ما يؤثر على التغذية الطبيعية للمصادر المائية، كما تواجه بعض المناطق المرتفعة، مثل نجدة والحسينيات والهواية، صعوبات في التزويد بسبب ضعف البنية التحتية.



وأوضح أن نصيب الفرد من المياه في جرش يبلغ 65 لترا يوميًا، وهو ما يعد أقل من المعدل المطلوب، ويتم سد جزء من هذا العجز من خلال تحويل كميات إضافية من المياه من محافظات إربد والمفرق والزرقاء